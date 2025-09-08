“Malestar en el camerino”: mientras Costa Rica se juega la clasificación al Mundial 2026, Piojo Herrera saca a la luz lo que sucedió en Nicaragua

Miguel Herrera, al mando de la Selección de Costa Rica, brindó este lunes una conferencia de prensa en la antesala del duelo eliminatorio contra Haití. El encuentro se disputará el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional, donde la Tricolor buscará su primera victoria en esta fase rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica llega al compromiso frente a Haití con la necesidad de obtener un triunfo, después del empate 1-1 contra Nicaragua en el que Alexis Gamboa anotó el gol tico. La Tricolor es consciente de que no puede seguir cediendo puntos si pretende mantenerse en la pelea por la clasificación al Mundial.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre lo que sucedió en Nicaragua tras el empate?

Herrera analizó el rendimiento de Costa Rica tras su más reciente partido en Nicaragua (1-1) y señaló que al equipo le faltó profundidad en la última línea, algo que identificaron al revisar los videos.

Además, resaltó que su selección fue la que propuso el juego y que no se dejó intimidar por el entorno ni por la afición rival. Miguel afirmó que un empate como visitante en una eliminatoria siempre tiene valor y recalcó que su idea no es conformarse con no perder, sino salir siempre con mentalidad de ganar.

Miguel Herrera – DT de la Selección de Costa Rica

“En la última línea nos faltó profundidad. Nos dimos cuenta de eso viendo los videos. Fuimos a buscar el partido, el que propuso fue Costa Rica. No pensamos en la cancha, si había gente, si la afición en contra jugaba ese papel“, afirmó Miguel Herrera en rueda de prensa.

“Me deja tranquilo el malestar en el camerino, porque un punto en una eliminatoria como visitante es un punto. No hemos perdido, no apostamos a no perder, vamos a ganar“, finalizó Miguel Herrera en la rueda de prensa antes de medirse ante Haití.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Haiti por las Eliminatorias al Mundial 2026?

La Selección de Costa Rica recibirá a Haití este martes 9 de septiembre a las 8:00 de la noche, hora local, en el Estadio Nacional de San José. Este compromiso corresponde a la segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.