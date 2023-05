Pese a que falta todavía, de a poco se va palpitando la Copa Oro 2023. Uno de los grupos más interesantes será el C que tiene a tres selecciones centroamericanas: Costa Rica, El Salvador y Panamá. Sobre esto habló Luis Fernando Suárez y tuvo grandes elogios para una de ellas.

El entrenador de la Sele declaró que le parece muy interesante el fútbol de los cuscatlecos. Además, resaltó las características puntuales más interesantes que encuentra en los jugadores salvadoreños y que le gustaría ver también en sus dirigidos.

“Siempre he sentido admiración por el fútbol salvadoreño, me ha gustado la forma de jugar del salvadoreño, tiene picardía, es alegre, se le nota que le gusta jugar, después, al equipo lo he visto creciendo y en la transición de tomar gente nueva han mostrado cosas interesantes”, declaró en la entrevista con El Salvador Fan Club.

Luego, se refirió a los hermanos Gil Mosquera y la buena relación que tiene con ellos desde hace mucho: “Hay otra situación que me une a esa familia, yo dirigí al papá en un campeonato de Toulon en Francia, era un delantero con buenas cualidades“.

Para finalizar, habló muy bien de su colega Hugo Pérez, quien dirige a El Salvador: “Me gusta el carácter y eso se refleja en el campo, me parece que es sincero en su trabajo, le gusta proponer y eso es algo que se evidencia, con él, El Salvador está en buenas manos”.