La Copa Oro 2023 está a la vuelta de la esquina y en tan solo unos días Luis Fernando Suárez deberá dar la lista definitiva de los jugadores que estarán representando a la Selección de Costa Rica en dicho torneo. Juan Pablo Vargas ha sido pieza fundamental en la línea defensiva de la selección nacional, sin embargo, una lesión con millonario ha encendido todas las alarmas.

Durante esta campaña con Millonarios Juan Pablo ha disputado un total de 20 partidos con el equipo, 13 por Liga BetPlay, 4 por Copa Libertadores y 3 por Copa Sudamericana en los que ha acumulado 1.800 minutos de juego. Sin dudas, el tico es una de las columnas principales en el esquema táctico del samario, por lo que no tenerlo disponible pondría al plantel contra las cuerdas.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Vargas?

El central costarricense sufrió la torcedura de su tobillo izquierdo que se transformó en un esguince y los días de baja todavía están en evaluación. En este sentido, Vargas podría ausentarse en el siguiente partido de Millonarios el cual será ante Boyacá Chicó por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2023 que se disputará este sábado 27 de mayo a las 8:15 p.m. Puede que sean más, pero todo dependerá de su evolución.

“Hay una torcedura fuerte en el momento, me estaba doliendo, pero ese parón en el camerino hizo que me enfriara y no me permitió jugar. Quería seguir, pero me iba a resentir mucho mi tobillo para los partidos que vienen. He tenido esguinces peores”, explicó Juan Pablo Vargas sobre su lesión. Así que no debería haber problemas si llega a ser convocado para la Copa Oro 2023 con la selección de Costa Rica.