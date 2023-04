Por la fecha 7 pendiente de la Premier League, Keylor Navas vuelve a jugar con el Nottingham Forest. Es un partido vital para ir alejándose de los puestos de descenso y poder empezar a respirar un poco más tranquilo en esta lucha por la categoría.

Este duelo contra Leeds United no será uno más para el guardameta tico. En FCA repasaremos tres detalles que vuelven al club de Yorkshire un rival especial para el ex PSG. No solo están en juego tres puntos, sino que también el futuro cercano.

1) Debutó con ellos

Keylor Navas jugó su primer partido con el Nottingham Forest el 5 de febrero de este año contra Leeds United. Fue un debut muy auspicioso, ya que, el portero costarricense logró mantener su valla invicta y ganaron por 1-0 en condición de local.

2) Primer equipo inglés en enfrentarlo dos veces

Keylor Navas lleva solo 8 partidos disputados en la Premier League, por lo que todavía no había repetido ningún rival. Leeds será el primero en hacerlo. Como detalle, el equipo de Yorkshire es el único con el que pudo sostener la valla en cero.

3) Duelo directo por el descenso

El Leeds United es el último equipo en perder la categoría. Se encuentran en el puesto 18 y están a solo un punto del Nottingham Forest. El equipo de Keylor Navas está obligado a, por lo menos, no perder para evitar meterse en puestos de descenso.