El Nottingham Forest no comienza a tener los resultados esperandos y la situación se complica. Más allá de tener a Keylor Navas en un extraordinario nivel, no alcanza. Los dirigidos por Steve Cooper no encuentran una mejoría en cuanto a los puntos y esto ya podría comenzar a costar caro a la hora de sacar cuentas. Recordemos que Keylor está en condición de préstamo hasta final de temporada luego de no ver minutos en el PSG.

Para el Nottingham Forest el objetivo principal de esta temporada es mantener la categoría. Eso y no mucho más. Pero hasta ahora no están cerca de lograrlo, de hecho están a tan solo un punto de la zona del descenso y las alarmas comienzan a encenderse. En los últimos cinco partidos no conocen la victoria y de seguir así todo podría empeorar.

Keylor Navas en problemas con el Nottingham Forest

Actualmente el Nottingham Forest se encuentra en la posición número 15 con 27 puntos, 23 goles a favor y 50 goles en contra. Siendo el segundo equipo que más anotaciones ha recibido en 28 jornadas disputadas. Además no conoce la victoria en los últimos cinco partidos.

De hecho, para Keylor Navas sería más que contraproducente porque su idea es seguir en una liga competitiva y si el Nottingham Forest no se mantiene en la Premier League, deberá regresar al PSG sin ninguna otra opción con el equipo inglés. Tomando la otra posibilidad que otro equipo se interese en los servicios del centroamericano.