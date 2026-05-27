Christian Bolaños expuso la dura realidad que van a sufrir los jugadores indisciplinados de Costa Rica: “Va a ser muy complicado”

Luego de los escándalos de indisciplina en Costa Rica, Christian Bolaños salió a dar su opinión y le dio una importante advertencia a Warren Madrigal.

El escándalo que sacudió a la Selección de Costa Rica sigue generando repercusiones y ahora sumó la voz de una de las figuras más respetadas del fútbol tico. Christian Bolaños analizó públicamente la situación de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, y dejó un mensaje contundente sobre el camino que podrían enfrentar si no corrigen el rumbo.

El exjugador habló en Fox Sports y no esquivó el tema. Para Bolaños, lo ocurrido va mucho más allá de una sanción puntual o una simple desconvocatoria. Lo que está en juego es el futuro profesional de futbolistas jóvenes que hoy atraviesan un momento delicado.

¿Qué dijo Christian Bolaños sobre estos actos de indisciplina?

“Están tomando malas decisiones, si ellos no quieren y no entienden va a ser muy complicado”, afirmó, en una frase que golpea directamente a los jugadores involucrados.

El histórico exseleccionado también insistió en que todavía están a tiempo de reaccionar, pero que el primer paso debe ser asumir responsabilidades por lo ocurrido.

“Tienen que hacerse responsables de las decisiones malas que toman”, agregó, dejando claro que el talento ya no alcanza cuando las conductas fuera de la cancha empiezan a afectar la carrera.

Christian Bolaños se refirió a la situación de Warren Madrigal

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando se refirió específicamente al caso de Warren Madrigal y la posibilidad de que su situación tenga consecuencias en el extranjero.

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Actualmente vinculado al Nashville SC, el delantero quedó envuelto en la polémica luego de ser apartado de la concentración de la Selección por decisión de Fernando Batista.

Consultado sobre una eventual rescisión de contrato, Bolaños fue prudente, aunque dejó una advertencia importante sobre cómo se manejan estos temas en el fútbol profesional.

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“Los contratos tienen sus cláusulas y condiciones que en el plano profesional se manejan”, explicó, dejando abierta la posibilidad de que situaciones disciplinarias puedan generar consecuencias más serias.

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Aun así, insistió en que antes del castigo debe existir acompañamiento. Para él, las instituciones también tienen responsabilidad en orientar y marcar límites claros a futbolistas que todavía están en formación.

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“Primero está la persona y después el profesional”, señaló, remarcando que los clubes deberían sentarse a conversar con los jugadores y explicarles claramente los lineamientos que deben respetar.

Las palabras de Bolaños llegan en un momento donde el fútbol costarricense enfrenta un debate incómodo sobre disciplina, entorno y profesionalismo. Y mientras los clubes y la Federación intentan apagar el incendio, una realidad empieza a quedar expuesta.

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