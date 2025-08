Lo sufre Keylor Navas: se confirma lo que nadie en Costa Rica quería aceptar luego de la noche negra del portero de Pumas

No hay ninguna duda de que Keylor Navas vivió su jornada más difícil a nivel individual desde que llegó al fútbol mexicano. A pesar de que los Pumas de la UNAM lograron una agónica victoria por 3-2 ante el Atlanta United por la segunda jornada de la Leagues Cup, la actuación del histórico guardameta dejó mucho que desear.

Todo comenzó a torcerse al minuto 35. El conjunto universitario ganaba 1-0 con gol de penal de Álvaro Angulo, pero un remate del georgiano Saba Lobzhanidze desde un ángulo cerrado sorprendió a Keylor, quien dejó el primer palo descubierto.

ver también Adalberto Carrasquilla quedó atónito: Keylor Navas fue expulsado en Pumas y dejó una escena que nadie en Costa Rica imaginaba

El manotazo del tico no ayudó: el balón, que no llevaba dirección de gol, terminó dentro del arco. El tanto fue registrado como autogol, y marcó el inicio de una noche negra para el ex Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Sin discusión: la expulsión de Keylor Navas

En el minuto 95, cuando Pumas se aferraba a la remontada que había gestado Adalberto Carrasquilla con un doblete, Jamal Thiaré se escapó en soledad rumbo al arco universitario.

Keylor salió desesperado hasta la puerta del área para intentar frenar al atacante, pero lo embistió con una entrada tan clara como imprudente. El árbitro Keylor Herrera, compatriota y tocayo del ex Real Madrid, no dudó: roja directa.

Publicidad

Publicidad

Como el equipo dirigido por Efraín Juárez ya no tenía cambios disponibles, el mismo Álvaro Angulo, autor del primer gol, tuvo que colocarse los guantes para custodiar el arco en los minutos finales. Pese a todo, Pumas resistió y selló una victoria valiosa, aunque con un sabor amargo para su portero estrella.

Publicidad

Los números confirman una dura realidad

Y lo que nadie en Costa Rica quería aceptar terminó siendo confirmado por la plataforma especializada Sofascore. Según sus registros, Keylor Navas fue el peor jugador de Pumas en el duelo ante Atlanta.

A pesar de haber completado dos paradas, un despeje aéreo y de tener 100 % de efectividad en 23 pases, el autogol y la expulsión le valieron una calificación de 6,2, la más baja del equipo, compartida únicamente con Pablo Bennevendo, otro de los señalados por la afición.

Publicidad

Publicidad

Keylor Navas no tuvo su noche (Sofascore).

Este desempeño está muy lejos del nivel habitual del costarricense. En los últimos 12 meses, Keylor registra una valoración media de 7,46, lo que convierte este partido en una gran excepción.

Publicidad

ver también Llegó a más de 27 mil me gusta: Adalberto Carrasquilla revela lo que hubo detrás de su golazo para el triunfo de Pumas en Estados Unidos

De hecho, hay que retroceder hasta el 27 de abril de 2024 para encontrar una actuación tan floja: en el empate 3-3 entre el PSG y el Le Havre por la Ligue 1 de Francia, firmó un 6,1.