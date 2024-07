Hoy, Jeyland Mitchell está en boca de todos. La tremenda Copa América 2024 que jugó lo mandaron directo a Europa: apenas tres partidos le alcanzaron al central de 19 años para conseguir equipo en el Viejo Continente.

Sin embargo, no hace mucho su presente no era tan fructífero y nadie imaginaba que podría frenar y anular a jugadores de la talla de Vinicius o Rodrygo, por ejemplo, como hizo en el debut en el torneo continental ante Brasil.

Pero Mitchell, flamante fichaje del Feyenoord, demostró su capacidad y asombró a todos. Como ya lo había hecho hace un tiempo, cuando Luis Fernando Fallas fue casi el único que confió en él.

El brutal rechazo de Cartaginés a Jeyland Mitchell

En el Apertura 2023/24, hace poco más de seis meses, Jeyland Mitchell estaba en el Liberia pero jugaba muy poco. Fue en ese momento que Fallas quiso llevarlo a Cartaginés, pero se topó con un problema.

“Lo quisimos llevar a Cartago pero tuvimos el rechazo de parte de la dirigencia”, reveló ahora Fallas, consultado sobre esta joven estrella de la que todos hablan, en diálogo con Yashin Quesada.

Jeyland Mitchell acaba de brillar en la Copa América 2024. (IMAGO)

La razón por la que no quisieron a Jeyland Mitchell

“¿Por qué lo rechazaron? ¿Por dinero?”, le preguntó el periodista y Fallas no se guardó nada. “Porque no servía, eso dijeron. ‘No, no sirve, ese muchacho no sirve’, me dijeron”, contó el técnico.

Luego de eso, Mitchell se fue a Alajuelense, su llegada coincidió con la de Alexandre Guimaraes y el resto es historia conocida.