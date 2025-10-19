Lo que Keylor Navas nunca quiso ver: el mensaje picante de Sergio Ramos tras anotarle a su viejo socio del Real Madrid

En el empate 1-1 que ofrecieron el sábado los Pumas de la UNAM en su visita a los Rayados de Monterrey, todas las miradas se centraron en un momento muy especial para los fanáticos del Real Madrid: el reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas, dos leyendas que marcaron una era en la Casa Blanca.

Sobre el cierre del primer tiempo, el capitán albiazul se hizo cargo de un penal a favor de su equipo, y cuando colocó el balón en el punto blanco, frente a él estaba nada menos que su ex compañero de tantas batallas.

ver también La celebración que nadie imaginó: Sergio Ramos le marcó un gol a Keylor Navas y lo que hizo después impactó al Real Madrid

Así fue el duelo entre leyendas

A pesar de conocerlo como pocos, Keylor Navas no pudo evitar el gol. El arquero tico adivinó la dirección del remate, pero el disparo de Sergio Ramos, potente y preciso al palo izquierdo, fue imposible de contener.

Tweet placeholder

Keylor quedó vencido mientras los Rayados celebraban con euforia ante los más de 50 mil aficionados que convirtieron el Estadio BBVA en una auténtica caldera azul y blanca.

“Te conozco mucho, hermano…”

El cruce entre ambos no terminó con el pitazo final. Horas después del encuentro, Sergio Ramos utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje directo a su ex compañero del Real Madrid y PSG.

Publicidad

Publicidad

(Instagram).

En su cuenta de Instagram, el defensa español publicó dos historias: en la primera, una foto junto a Keylor antes del partido con la frase “Siempre un placer verte, mae”; pero en la segunda, Ramos subió un video del penal acompañado de una frase un poco más picante: “Te conozco mucho, hermano…😜”.

Publicidad

(Instagram).

Publicidad

¿Una respuesta a Keylor Navas?

Antes de la ejecución del penal, las cámaras captaron a Keylor Navas acercándose a Ramos y diciéndole unas palabras al oído, cuidando de taparse los labios para que nadie pudiera leerlas. Nadie sabe con exactitud qué le dijo el costarricense, pero la respuesta posterior del español no parece casual.

Publicidad

ver también Sin piedad: el gesto de la afición de Monterrey contra Keylor Navas que no se vio en TV; Adalberto Carrasquilla tampoco se salvó

No sería descabellado especular que Keylor intentó desconcentrar al ejecutor, quizá recordándole que lo conoce bien después de tantas temporadas juntos. Si fue así, no funcionó: el eterno capitán del Real Madrid mantuvo su temple, ejecutó con categoría y cerró la noche con un mensaje que recorrió el mundo.