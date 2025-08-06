Keylor Navas no lo podía creer: su reacción ante la humillación que recibió el portero de Pumas

Pumas vivió una noche para el olvido en la Leagues Cup, tras caer 3-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi y compañía. El equipo mexicano no solo fue superado en el marcador, sino que también sufrió una de esas jugadas que dejan huella: un penal ejecutado a lo Panenka por parte de Luis Suárez, que terminó por sellar una derrota dolorosa y una imagen aún más llamativa.

En medio del contexto tenso, Keylor Navas, quien no pudo estar en el partido tras ser expulsado en el encuentro anterior frente al Atlanta United, fue captado por las cámaras justo después del gol de penal. Desde las gradas, el arquero costarricense fue protagonista de una reacción que lo dijo todo: sorpresa, frustración y una mezcla de incredulidad por lo que acababa de presenciar.

El penal fue un golpe directo a la moral del equipo. Suárez definió con clase y algo de picardía, engañando completamente a Miguel Paul, el joven arquero que debió asumir la responsabilidad en el arco por la ausencia de Navas. El remate, suave y al centro, dejó al guardameta en el suelo y al delantero celebrando con tranquilidad.

Publicidad

Publicidad

La reacción de Keylor Navas

La escena fue tan simbólica que las redes sociales no tardaron en viralizar la reacción de Keylor, con gestos de desaprobación evidentes ante lo que se vivía en el terreno de juego.

Publicidad

El contexto no ayudaba. Keylor venía de ser figura ante Atlanta United en la victoria 3-2, pero una decisión arbitral lo dejó fuera del duelo ante Inter Miami. Pumas perdió solidez defensiva y lo sintió desde el inicio, no solo por la calidad del rival, sino también por la falta de liderazgo bajo los tres palos.

Publicidad

ver también Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó

Aunque Navas se ha mostrado comprometido con el equipo universitario desde su llegada, la imagen de su reacción ante el penal de Suárez deja entrever el nivel de exigencia que mantiene y la frustración de no poder estar donde más lo necesita el equipo: en la cancha.