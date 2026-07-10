¿Por qué no juega Amadou Onana en Bélgica vs. España por los cuartos del Mundial 2026?

Bélgica pierde a una de sus piezas más importantes para enfrentar a España y Rudi García deberá rearmar el mediocampo.

España y Bélgica se enfrentarán este viernes 10 de julio en el Estadio Los Angeles, en Inglewood, California, por los cuartos de final del Mundial 2026. Será un cruce de eliminación directa en el que el ganador avanzará a semifinales, donde ya espera Francia tras eliminar a Marruecos.

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A muchos puede llamarles la atención ver el posible once titular de los Diablos Rojos y notar la ausencia de Amadou Onana. El mediocampista del Aston Villa venía siendo una pieza importante en el esquema de Rudi García, pero esta vez no estará disponible ni como suplente.

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La dura lesión de Amadou Onana

Onana no juega ante España porque sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de octavos de final ante Estados Unidos, lesión que lo dejó automáticamente fuera del resto de la Copa del Mundo.

El volante tuvo que salir muy temprano en aquel encuentro. La acción que lo dejó fuera de combate sucedió a los 19 minutos y el cambio se concretó poco después, con el ingreso de Hans Vanaken, quien aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el mediocampo de Bélgica.

Amadou Onana sufrió una desafortunada lesión (Getty Images).

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Sin Onana, el técnico francés Rudi García pierde a un jugador fundamental para sostener al equipo ante una España que buscará dominar la posesión con Rodri, Pedri y Dani Olmo.

Hans Vanaken reemplazará a Onana en el mediocampo belga (Getty Images).

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¿Cuándo se recuperará Amadou Onana?

La recuperación de una rotura de ligamento cruzado anterior suele ser larga y, en el caso de Onana, los primeros reportes hablan de un plazo de entre ocho y nueve meses fuera de las canchas. Por eso, además de perderse lo que queda del Mundial 2026, también compromete el inicio de la próxima temporada con Aston Villa.

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En condiciones normales, el mediocampista recién podría volver a competir en los primeros meses de 2027, aunque todo dependerá de la cirugía, la evolución de la rodilla y la etapa final de readaptación.