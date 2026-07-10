La Roja y los Red Devils se enfrentan este viernes por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California.

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El cruce llega con dos selecciones europeas que avanzaron con autoridad en sus últimos partidos. España eliminó a Portugal con un triunfo 1-0 en octavos, mientras que Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos y dejó afuera al último anfitrión que seguía en carrera.

El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a Francia, que superó 2-0 a Marruecos en el otro cruce de cuartos de esta parte del cuadro.

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Dónde juegan España vs. Bélgica

El partido entre España y Bélgica se jugará en el Los Angeles Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el SoFi Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, y es la casa de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, ambos de la NFL.

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El SoFi Stadium fue inaugurado en 2020 y se convirtió rápidamente en uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos. Recibió el Super Bowl LVI, grandes conciertos, eventos universitarios y partidos internacionales.

Para España vs. Bélgica, el escenario tendrá un peso especial: será el único partido de cuartos de final que reciba Los Ángeles y también el cierre mundialista de esta sede.

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Lamine Yamal le cambia la cara a España.

Los Angeles Stadium, una sede moderna y exigente para el fútbol

El Los Angeles Stadium es una de las sedes más particulares del Mundial 2026.

Aunque está cubierto por una enorme estructura translúcida, no funciona como un estadio cerrado tradicional. Su techo de material ETFE protege del sol y de la lluvia, pero los laterales abiertos permiten circulación de aire y mantienen una sensación más cercana a un estadio al aire libre.

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Esa característica puede influir en el partido. El cruce se jugará al mediodía de Los Ángeles, por lo que la protección del techo puede ayudar a reducir el impacto directo del sol, aunque el clima y la temperatura seguirán siendo factores a considerar para dos selecciones europeas.

El estadio también tuvo que adaptarse al fútbol. Su diseño original fue pensado para la NFL, por lo que para el Mundial se hicieron ajustes en el campo de juego, las zonas laterales, los espacios técnicos y la superficie. Como ocurrió en otras sedes estadounidenses, el objetivo fue cumplir con las dimensiones y exigencias operativas de FIFA.

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Además, el recinto está integrado al complejo de Hollywood Park, una zona de entretenimiento que concentra estadio, comercios, accesos, estacionamientos y espacios de circulación masiva. Eso lo convierte en una sede de gran escala, pero también en un lugar donde los traslados y los ingresos pueden requerir más planificación que en estadios más urbanos.

Capacidad del Los Angeles Stadium para el Mundial 2026

El Los Angeles Stadium tiene una capacidad cercana a los 70.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es el estadio con mayor aforo del torneo, pero sí uno de los más modernos y costosos. Su estructura está pensada para eventos globales, con sectores amplios de hospitalidad, pantallas gigantes, palcos y una operación preparada para públicos masivos.

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Para este partido, la expectativa será alta. España llega como una de las candidatas más fuertes del torneo y Bélgica aparece en cuartos después de una goleada resonante ante Estados Unidos. El marco puede ser muy europeo en la cancha, pero con una sede muy estadounidense en la experiencia.

Los partidos del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium

El Los Angeles Stadium completará ocho partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, dos cruces de 16avos de final y este partido de cuartos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Estados Unidos 4-1 Paraguay — Grupo D.

— Grupo D. Bélgica 1-1 Irán — Grupo G.

— Grupo G. Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina — Grupo B.

— Grupo B. Estados Unidos 0-1 Turquía — Grupo D.

— Grupo D. Arabia Saudita 0-3 España — Grupo H.

— Grupo H. España 3-0 Austria — 16avos de final.

— 16avos de final. Portugal 0-1 España — Octavos de final.

— Octavos de final. España vs. Bélgica — Cuartos de final, 10 de julio.

El duelo entre españoles y belgas será el último partido mundialista en Los Ángeles.

España llega después de eliminar a Portugal

España avanzó a los cuartos de final después de vencer 1-0 a Portugal en octavos.

El equipo de Luis de la Fuente resolvió un clásico ibérico de máxima tensión y dejó afuera a una Portugal que llegaba con Cristiano Ronaldo como gran foco mundial. No fue una goleada, pero sí una victoria de enorme peso competitivo.

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Antes, España había superado los 16avos con un claro 3-0 ante Austria. En la fase de grupos, ganó el Grupo H con 7 puntos: empató 0-0 ante Cabo Verde, venció 3-0 a Arabia Saudita y cerró con un 1-0 frente a Uruguay.

Bélgica llega tras golear a Estados Unidos

Bélgica llega a cuartos después de una de sus mejores actuaciones del Mundial.

El equipo de Rudi García goleó 4-1 a Estados Unidos en octavos y eliminó al anfitrión en Seattle. Fue un golpe fuerte en el torneo: Bélgica no solo ganó, sino que lo hizo con autoridad en un escenario adverso.

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En los 16avos de final, había superado 3-2 a Senegal en tiempo extra. En la fase de grupos, fue primera del Grupo G con 5 puntos: empató 1-1 ante Egipto, igualó 1-1 frente a Irán y goleó 5-1 a Nueva Zelanda.

Bélgica llega con confianza, pero también con tensión fuera de la cancha. La federación belga presentó quejas por las condiciones de entrenamiento en Los Ángeles y por situaciones previas vinculadas a FIFA. Aun así, dentro del campo, el equipo llega en crecimiento y con una goleada que le cambió el ánimo.

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Datos de España vs. Bélgica