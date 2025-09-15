Mensaje directo para Costa Rica: la FIFA se pronuncia mientras Fedefútbol define el futuro del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica atraviesa horas definitorias en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 que, por el momento, sigue estando en manos de Miguel “Piojo” Herrera.

Desde las 4:00 p.m. de este lunes, el entrenador mexicano deberá sentarse frente al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol para dar explicaciones sobre las deplorables actuaciones del combinado nacional, que apenas rescató empates frente a Nicaragua en Managua y ante Haití en San José. Mientras tanto, Honduras se consolidó como líder del Grupo C, donde solo el primero obtiene boleto directo a Norteamérica.

El mensaje de la FIFA para Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Pero fuera de la región, el mundo es en gran medida ajeno a la crisis que golpea a Costa Rica. Con un Mundial ampliado a 48 selecciones, muchos en el ámbito internacional dan por sentado que los ticos volverán a estar presentes como en las últimas tres ediciones, representando una vez más a Centroamérica en la cita máxima.

En ese marco, la FIFA sorprendió a la afición costarricense a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió una imagen de Keylor Navas celebrando con los brazos en alto durante el histórico Mundial de Brasil 2014, acompañada del mensaje: “Con los puños en alto, Ticos”, además del hashtag #CopaMundialFIFA.

¿Qué necesita La Sele para enderezar el rumbo?

El próximo 9 de octubre, Costa Rica tendrá una prueba de fuego en territorio catracho. La Tricolor deberá visitar a Honduras en el siempre imponente estadio Francisco Morazán, en un duelo que puede marcar un antes y un después en la eliminatoria. Los dirigidos por Reinaldo Rueda son líderes del grupo con 4 puntos, mientras que La Sele suma 2 unidades, las mismas que Haití.

El conjunto caribeño enfrentará en paralelo a Nicaragua, que apenas cuenta con un punto. En caso de que los pinoleros den la sorpresa, un triunfo de Costa Rica podría catapularla de nuevo a la pelea por la clasificación directa.