Liderato en riesgo: Herediano se acerca al castigo que podría entregarle a Saprissa el primer lugar del Clausura 2026

A solo dos jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, el Club Sport Herediano parece haber asegurado el liderato y, por consiguiente, su codiciado boleto a una eventual Gran Final.

Son seis puntos los que separan a los florenses (34 pts) de su perseguidor más inmediato, Deportivo Saprissa (28 pts), y la diferencia de gol rojiamarilla supera por siete tantos a la de los dirigidos por Hernán Medford. Sin embargo, el “Team” arrastra una deuda pendiente que podría costarle carísimo al final de la primera fase.

Herediano es el líder indiscutido del Clausura 2026.

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El fantasma de la regla Sub-21

Según los datos oficiales compartidos por la Unafut, Herediano es uno de los cinco equipos que aún no ha cumplido con la regla de minutos Sub-21. Y no solo eso: es la escuadra que peor se encuentra en dicho rubro en todo el campeonato.

Con apenas 1028 minutos juveniles acumulados a lo largo del torneo (repartidos entre 4 jugadores), el cuadro comandado por José Giacone está obligado a sumar 172 minutos en los escasos dos compromisos que le restan en el calendario.

Herediano sigue lejos del umbral de 1200 minutos Sub-21 requerido por la Unafut (Unafut).

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El gran problema para el cuerpo técnico es que, en las últimas fechas, el único jugador Sub-21 que ha contado con participación regular en el equipo florense ha sido Gabriel Sibaja, la joya de 17 años que se ha convertido en la revelación del certamen.

¿Qué pasa si no se cumple la normativa?

La sanción en caso de incumplimiento es la pérdida de 3 puntos, los cuales se rebajarán directamente de la tabla de posiciones al finalizar la Fase Regular. Además, esta penalización se considerará como un criterio de desempate en contra del equipo infractor, según lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de Competición.

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Así, si Herediano no logra sumar los 172 minutos requeridos y recibe el castigo más temido, Saprissa tendría la oportunidad dorada de alcanzar la cima y arrebatarle el primer lugar general.

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En síntesis

Herediano es el equipo con peor registro en la regla Sub-21; necesita sumar 172 minutos en solo dos fechas para evitar la sanción.

en solo dos fechas para evitar la sanción. De no cumplir, el “Team” perderá 3 puntos al cierre de la fase regular, reduciendo su ventaja actual a una distancia mínima frente al Monstruo.

al cierre de la fase regular, reduciendo su ventaja actual a una distancia mínima frente al Monstruo. Con esta posible resta, los dirigidos por Medford quedarían a tiro de liderato, dependiendo de un traspié florense y su propio cierre perfecto.