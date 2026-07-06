¿Puede suspenderse España vs. Portugal por el Mundial 2026? El riesgo de tormenta eléctrica en Texas

España y Portugal se miden este lunes por los octavos de final del Mundial 2026 en Dallas Stadium, en Arlington, donde el pronóstico marca una posibilidad de tormentas eléctricas que FIFA deberá monitorear de cerca.

España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más esperados de la jornada. El clásico ibérico se disputará en Dallas Stadium, en Arlington, Texas, con un lugar en cuartos de final como premio.

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En la previa del partido, un pronóstico del National Weather Service para Arlington obliga a la FIFA a mantener un ojo en el cielo: existe un leve riesgo de tormenta eléctrica en las inmediaciones del estadio, lo que podría activar el protocolo que ya ha retrasado el inicio de varios partidos en este Mundial.

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El riesgo de tormenta eléctrica

El reporte del National Weather Service marca para este lunes una probabilidad del 20% de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m., con cielo mayormente soleado y una máxima cercana a los 37°C.

Aunque lo más probable es que no pase nada y que España vs. Portugal se juegue con normalidad, el riesgo existe porque en Texas las tormentas de verano pueden formarse de manera puntual.

El protocolo de la FIFA para tormentas eléctricas ya obligó a retrasar algunos partidos del Mundial 2026 (Getty Images).

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El Dallas Stadium cuenta con techo retráctil, pero ese dato tampoco elimina por completo el peligro de una demora: si hay rayos cerca del estadio, el problema deja de ser la lluvia y pasa a ser la seguridad en zonas abiertas o de acceso.

El protocolo FIFA para tormentas eléctricas

El antecedente más reciente es México vs. Inglaterra, que sufrió un retraso de una hora por condiciones meteorológicas adversas cerca del Estadio Azteca.

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El protocolo que se aplica en los partidos del Mundial en Estados Unidos establece que, si se detecta actividad eléctrica dentro de un radio aproximado de 8 millas, unos 13 kilómetros, el juego debe detenerse o demorarse por seguridad. Para reanudar, deben pasar 30 minutos sin nuevos rayos en la zona; si aparece otra descarga, el conteo vuelve a empezar.

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Por eso, España vs. Portugal podría retrasarse o suspenderse temporalmente si aparece actividad eléctrica cerca de Dallas Stadium, incluso con techo retráctil. Pero con el pronóstico actual, el escenario más probable sigue siendo que el partido se dispute sin grandes inconvenientes.