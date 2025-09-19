Lejos de Saprissa: Keylor Navas sorprende con una confesión sobre su futuro en Costa Rica

El arquero costarricense Keylor Navas, actualmente jugador de los Pumas de México, sorprendió a propios y extraños con una confesión sobre lo que sería su vida una vez se retire del fútbol profesional.

Y lo hizo hablando de un futuro que poco tiene que ver con Saprissa o con el deporte que lo llevó a lo más alto. Además, llega justo después de que Navas le haya tirado un guiño a Alajuelense.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su futuro?

En una transmisión en vivo por Instagram, Navas reveló que, al colgar los guantes, quiere probar suerte en el motocross, una disciplina que siempre lo apasionó pero que, por motivos profesionales y de riesgo, nunca pudo practicar.

Publicidad

Publicidad

“Es un deporte que me gusta bastante, del que tengo esa espinita. Ojalá lo pueda hacer algún día, tener esa sensación de estar en una parrilla de salida y sentir esos nervios. Creo que esa adrenalina no se compara”, expresó el histórico portero de la Sele.

Keylor Navas quiere hacer motocross tras retirarse. (Foto: Teletica)

Publicidad

El guardameta recordó cómo nació su amor por las motos desde su infancia en Pérez Zeledón: “Cuando era pequeño, cerca de mi casa había un lugar en el que se practicaba motocross. Cuando escuchaba los motores, salía corriendo, atravesaba un lote para poder llegar y ver las competencias. Siempre me encantó”.

Publicidad

ver también Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: ¿A qué hora y dónde ver a Pumas vs. Tigres por la Liga MX?

Cabe destacar que Navas ya está vinculado con este deporte, pues tiene un equipo de motocross en Costa Rica. Sin embargo, por contrato y por su condición de profesional activo, no puede practicarlo hasta que llegue su retiro definitivo.

Publicidad

De esta manera, el tricampeón de Champions League deja entrever que su vida después del fútbol podría tomar un rumbo inesperado, lejos de Saprissa o incluso de los banquillos, y más cerca del rugido de los motores y la adrenalina de las pistas.