Ariel Rodríguez cuando marcó nuevamente con el Deportivo Saprissa fue a dirigirse a la banca para celebrar sacando una camiseta morada que tenía como referencia a “sus 100 goles con el Saprissa”. Sin embargo, estos datos no estarían tan claros tras un comentario del periodista Christian Sandoval en sus redes sociales.

¿Son 100 goles con Saprissa para Ariel Rodríguez?

A través de sus redes sociales, Christian Sandoval hizo la siguiente publicación en sus redes sociales: “Ignoro de donde sacó @SaprissaOficial y el propio Ariel Rodríguez la información. Pero ni son 100 goles en primera división, ni son tampoco 100 goles con Saprissa. Son 96 en primera división con Santos, Puntarenas, Belén y Saprissa”.

Ante esta confusión la Unafut informó en el chat de prensa que los 100 goles de Ariel eran sumando todas competencias con Saprissa, pero posteriormente borraron el mensaje. Pero tras el compromiso, Rodríguez atendió a la prensa y señaló: “Yo llevo mis cuentas, son 100 anotaciones con Saprissa sumando campeonato nacional, torneos de copa y torneos internacionales”, sentenció el jugador.

Horas más tardes otro periodista y estadígrafo que se pronunció fue Gerardo Coto Cover con la siguiente publicación: Las nuevas generaciones de estadígrafos, no conozco a varios. Respeto la forma de llevar datos de cada quien pero es válido no enredar a la gente. Ariel Rodríguez sí llegó a 100 goles con Saprissa contado todas las competiciones en las que jugó con Saprissa, pero en el torneo de liga local aun no llega a esa cifra, en ese aspecto tiene 96 tantos