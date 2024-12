Herediano fue el gran ganador de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. El Team cayó por 2-1, pero se impuso en el resultado global por 3-2 y terminó festejando su título nacional número 30. De esta manera, igualaron a la Liga Deportiva Alajuelense en cuanto a la cantidad de campeonatos locales.

Ni bien terminó el encuentro, se desató un escándalo en el campo de juego que provocó una batalla campal entre todos los presentes: jugadores, cuerpo técnico y aficionados. La bronca por parte de los Rojinegros duró hasta que los Florenses abandonaron Alajuela.

Luego del encuentro, uno de los protagonistas que se animó a dar detalles de todo lo sucedido fue Keyner Brown. El defensor central habló sin filtro y reveló las artimañas que hizo el equipo de Alexandre Guimaraes en la previa para intimidar a Herediano. También se refirió a lo que pasó con el VAR y de su cruce con Guillermo Villalobos.

En la previa, Alajuelense encendió los aspersores para que Herediano terminara antes con su calentamiento previo. Sin embargo, sorprendió el detalle que reveló Brown sobre el vestuario: “En el camerino nos pusieron un aceite y no pudimos hacer movilidad. Todo el mundo se resbalaba. Pasó en las escaleras también, estaban todos agarrados de la baranda porque se caían”.

El futbolista del Team tuvo un duro cruce con el zaguero de Alajuelense. “Cuando iba con la medalla salió Guillermo Villalobos y me tiró algo que me golpeó en la cadera. Era algo que venía envuelto en un plástico, luego sacó un tubo y me quería pegar. No me puedo dejar, esas son las cosas que la gente tiene que ver”, confesó.

El secreto de Keyner Brown sobre el árbitro que dirigió la Gran Final

“Les regalaron un penal al minuto dos. Es muy complicado, pusieron un árbitro que es de Carrizal y que es manudo, él mismo me lo ha dicho. Se los dije a mis compañeros: “Ojo con mañana, que el que pita es Keylor”. El árbitro me dice que el VAR confirma el penal y hoy no hubo VAR. Ahí se ve la mala leche“, reconoció el futbolista de Herediano.

