La gran sorpresa de Costa Rica: por esto Bocha Batista convocó a Andrey Soto, la joya de Pérez Zeledón

La primera convocatoria de Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica generó un enorme revuelo tanto por sus ausencias como por algunas presencias que pocos tenían en el radar del combinado patrio.

Keylor Navas y Francisco Calvo quedaron fuera de consideración, pero entre las sorpresas también apareció un nombre que llamó fuerte la atención: Andrey Soto, futbolista de 22 años que ahora tendrá la oportunidad de debutar con la Mayor en los amistosos ante Jordania e Irán, programados para el 27 y el 31 de marzo.

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El perfil de Andrey Soto

Actualmente en Municipal Pérez Zeledón, Soto es un atacante de perfil zurdo que puede desempeñarse tanto como extremo por ambas bandas —como lo hizo durante buena parte de su trayectoria— como volante interior de transición, función que viene cumpliendo hoy en el equipo sureño.

Lleva disputados 12 partidos en el Torneo Clausura 2026, fue titular en todos menos uno y registra un gol y una asistencia, números que reflejan su peso en el funcionamiento del conjunto generaleño.

Andrey Soto es una de las figuras de Pérez Zeledón (Instagram).

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Su debut en Primera División se produjo con la camiseta de AD San Carlos el 2 de septiembre de 2018, cuando tenía apenas 15 años. Desde entonces acumuló 96 partidos con los Toros del Norte, con un saldo de cinco goles y cinco asistencias. En 2024 tuvo un paso a préstamo por Herediano, donde apenas disputó 11 encuentros, antes de arribar a San Isidro de El General a inicios de 2026.

Además, Andrey Soto ya fue internacional con las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Costa Rica, por lo que no se trata de un desconocido dentro de los procesos federativos de la Tricolor.

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Entonces, ¿por qué lo convocó Bocha Batista?

Primero, la edad y la proyección rumbo al 2030: con 22 años, Andrey Soto encaja de lleno en el perfil Sub-23 que Batista quiso priorizar en este primer corte. Después, su perfil escaso: es zurdo, tiene recorrido y puede jugar tanto por fuera como por dentro, algo que amplía variantes en una selección que busca nuevas respuestas.

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A eso se le suma su antecedente en selecciones juveniles, que demuestra que ya conoce las dinámicas federativas, y también el contexto de evaluación que atraviesa el cuerpo técnico en esta primera convocatoria.

En síntesis

Andrey Soto fue una de las grandes sorpresas en la primera convocatoria de Fernando Batista para la Selección de Costa Rica.

El zurdo de Pérez Zeledón puede jugar como extremo o como volante interior de transición, un perfil que le aporta variantes a La Sele.

A sus 22 años, llega con rodaje en Primera División y experiencia previa en procesos Sub-17 y Sub-20 de la Tricolor.

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