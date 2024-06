Alexandré Guimaraes ha dejado claro que todos los movimientos que está haciendo en la Liga Deportiva Alajuelense están fríamente calculados, esto para intentar ganar el título del Torneo Apertura 2024 de Costa Rica y estar en la lucha por triunfar en la Copa Centroamericana.

A estas alturas del mercado de fichajes ya se han hecho varias incorporaciones, pero también bajas, las cuales se han decido al no renovarle contrato a futbolistas, ceder a los que se intenta que tengan mayor roce y uno de estos es Juan Luis Pérez.

El futbolista sigue teniendo contrato con los manudos, pero también interesa que continúe en la institución, es por eso que se tomó la decisión que su salida se diera en calidad de préstamo, esto para que pueda tener mayor recorrido y que en su regreso tenga protagonismo.

Juan Luis Pérez estará saliendo de los leones para el inicio del campeonato, esto luego de llegar a un acuerdo para ser prestado en los próximos seis meses al Diriangén de Nicaragua y se espera que retorne para el Clausura 2024.

La decisión de Guimaraes

El entrenador de los manudos habló con La Nación, en el que dio varios detalles de cómo se han decidido los movimientos en el plantel, en el que se ha tenido como prioridad las necesidades del equipo, es por eso que se han realizado algunos movimientos en los últimos días.

“A veces en esto, vos tenés que entender las posibilidades del club y a partir de eso, tenés que hacer cuentas. Para nosotros, había necesidades en algunos departamentos del equipo. Había necesidades de cambiar a los extranjeros que teníamos, no porque no, sino porque pensábamos en unas características que, por ahí, los que teníamos no encajaban. Ninguna otra razón que esa”, dijo.