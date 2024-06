La Liga Deportiva Alajuelense recibió un fuerte golpe al perder la final de Costa Rica contra Deportivo Saprissa, es por eso que ya ha comenzado a reforzarse con nombres como el de Iago Falqué, Larry Angulo, Karel Pérez y Fernando Piñar, contrataciones que el mismo Alexandré Guimaraes ha analizado.

El estratega de los leones dio detalles sobre el proceso de las contrataciones, en el que aseguró que todo se ha basado en las debilidades que hay en el plantel, esto basado en el estudio que se hizo tras caer ante el Monstruo Morado y es por eso que se está haciendo lo posible en mejorar.

Situación financiera

“Yo no me estoy brincando absolutamente ningún ente del club. Simple y sencillamente, acá nosotros lo que hemos hecho es que conocemos las falencias del equipo a nuestro criterio, tenemos los contactos para ver si esos futbolistas pueden venir o no, porque sabemos las realidades económicas”, dijo.

“Por más que se quiera decir otra cosa del club, sabemos las realidades económicas del fútbol local; ni siquiera es de Liga Deportiva Alajuelense, es del fútbol local. Sabíamos que si esos jugadores quieren venir, primero tienen que ser jugadores libres. No se está en la condición de pagar transferencias, préstamos, o todas estas cosas”, agregó.

Búsqueda de jugadores

“Lo que hemos hecho es que en tales y tales posiciones pensamos que tenemos estos jugadores. Eso se lo pasamos a la gerencia deportiva con su departamento de scouting, para que lo vean y, si les parece, si están a gusto también con estos perfiles, nosotros sabemos que estos jugadores están disponibles y, ya estando las dos partes de acuerdo, procedan ustedes para ver la posible situación contractual”, analizó.

“En ningún momento he dicho: ‘Estos son los jugadores y punto’. No, no… El cuerpo técnico y yo hemos propuesto algunos futbolistas. Esos jugadores han sido observados por la gerencia deportiva, por el departamento de scouting del club, y han estado de acuerdo, porque cabe en lo que ellos también veían de las necesidades. Y a partir de ahí, ya es con ellos”, finalizó.