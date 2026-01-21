Keylor Navas recibe una gran noticia: el guardameta termina con el calvario que vivía desde 2024

Keylor Navas puede respirar tranquilo. El histórico guardameta costarricense recibió una noticia que pone fin a un problema legal que lo acompañaba desde el 2024 y que había generado ruido fuera de las canchas, justo en la etapa final de su paso por Europa.

La buena noticia que recibió Keylor Navas

La Fiscalía de Versalles, en Francia, confirmó este miércoles que la denuncia por presunto trabajo disimulado presentada por un exempleado del futbolista fue archivada, luego de que la investigación no lograra encontrar elementos suficientes para sostener la acusación. Así lo informó la fiscalía a la agencia AFP.

La denuncia había sido presentada en mayo de 2024 ante el tribunal de Versalles. En ella, un hombre de 35 años, quien trabajó como asistente en el domicilio de Navas y su familia durante dos años a partir de marzo de 2021, acusaba al arquero de haber infringido el código laboral francés.

Según la versión del exempleado, habría trabajado sin contrato formal y en condiciones irregulares, lo que permitía imponerle horarios y cargas laborales que no se ajustaban a la legislación social vigente en Francia.

Sin embargo, tras analizar el caso, las autoridades determinaron archivar el expediente, al no encontrar pruebas concluyentes. Contactada por la AFP, la abogada del denunciante, Lola Dubois, prefirió no emitir comentarios sobre la resolución.

El cierre del caso representa un alivio importante para Keylor Navas, quien vivió este proceso judicial en paralelo a cambios profundos en su carrera deportiva. Con la denuncia archivada, se cierra definitivamente un capítulo incómodo fuera del terreno de juego.