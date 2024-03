Jorge Luis Pinto apareció y lo hizo para hablar de su etapa con la Selección de Costa Rica, donde dejó un gran dardo al portero Keylor Navas, a quien prácticamente culpó de perjudicarlo con sus acciones en las concentraciones y no dudó en desvelar algunas cosas.

Ante esto, Navas usó sus redes sociales para manifestarse, utilizó un video de una fábula llamada “No discutas con burros”, en el que no mencionó el nombre del técnico, pero dio grandes muestras que iban dirigidas a Pinto, misma publicación hizo el excapitán del tri, Bryan Ruiz.

Esto dice la fábula:

El burro le dijo al tigre: La hierba es azul.

Y el tigre le respondió: No, la hierba es verde.

La conversación subió de tono, y los dos decidieron ir a ver al león, el Rey de la jungla, para que él decidiera.

El burro empezó a gritar: Su Majestad, ¿es cierto que la hierba es azul?

Y el Rey respondió: ¡Sí! La hierba es azul.

El burro continuó y dijo: Ese tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta. Por favor, castíguele.

Y el Rey declaró: El tigre será castigado con 5 años de silencio.

El burro salió corriendo contento por su victoria.

El tigre aceptó su castigo, pero antes de irse le preguntó al león: Su Majestad, ¿por qué me ha castigado? La hierba es verde.

El león le respondió: Ya sé que la hierba es verde.

El tigre preguntó de nuevo: Entonces, ¿por qué me castigas?

El león respondió: Tu castigo no tiene nada que ver con el color de la hierba. El castigo es porque no tolero que un animal valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro, y además, venga a molestarme con estos temas sin importancia.

Antes de que el video se termine, ahí mismo se explica la moraleja de la fábula: “La peor pérdida de tiempo es discutir con el tonto al que no le importa la verdad y que no está dispuesto a cambiar de opinión, solo le preocupa tener razón. Muchas personas están ciegas por culpa del ego, por culpa de la rabia, o del resentimiento y lo único que quieren es tener razón, aunque no la tengan. No pierdas el tiempo con ellas”.

