Una vez más, Jorge Luis Pinto volvió a referirse a su paso por la Selección Nacional de Costa Rica y los problemas que allí tuvo con Keylor Navas. Sin embargo, esta vez reveló detalles inéditos sobre supuestos comportamientos del portero del PSG que, en palabras del técnico colombiano, lo perjudicaron.

Si bien el paso de Pinto por la Tricolor marcó un antes y un después en la historia del fútbol costarricense, llevando al país por primera vez a los cuartos de final de un Mundial en Brasil 2014, lo cierto es que después de su salida en julio de ese año se han ido desencadenado una serie de polémicas.

Sin ir más lejos, el año pasado culminó a favor de Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges una extensa disputa legal contra dos ex federativos de la FEDEFÚTBOL, Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, quienes aseguraron que las tres figuras amenazaron con perder partidos para quitar a Pinto del cargo.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto sobre Keylor Navas?

“No tengo ningún problema con él. El único problema de Keylor Navas que no he dicho, y que lo voy a decir en Costa Rica, es que por ejemplo él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana y yo le dije ‘no, Keylor, perdóneme'”, contó el estratega de 71 años en una entrevista con AS Colombia.

Además, profundizó en los roces que tuvo con el portero que luego vestiría la camisa del Real Madrid: “En las concentraciones iba a su pueblo y quería volver al otro día. ‘Qué tal que yo me lleve a su pueblo a toda la Selección y la traiga acá a entrenar, usted qué opina’, le dije. Y los horarios, la forma de exigencia”.

“Él de pronto no ha sido leal, correcto, pero ese es un tema que voy a tocar en los 10 años. No tengo nada con él, pero él me ha perjudicado”, sentenció Pinto, quien también se refirió al supuesto boicot encabezado por Navas, Borges y Ruiz para forzar su marcha de la Sele.

“Eso me dijeron los directivos (que iban a perder a propósito) y yo les dije que no me someto a eso, mejor me voy. No me sacaron, nos reunimos: ‘Profe, están diciendo esto…’. Mejor no lo hagamos (renovar), porque van a sufrir ustedes y nosotros”, aseguró el timonel cafetero.

