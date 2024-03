Presidente de la Fedefútbol reveló por qué no hubo foto del encuentro entre Keylor Navas y Gustavo Alfaro

El técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, realizó una gira por Europa, donde se encontró con varios legionarios costarricenses que juegan en distintos clubes del continente. La gira tuvo como objetivo fortalecer los lazos con los jugadores que representan a la Sele en el extranjero y discutir temas estratégicos de cara a los compromisos futuros.

El primer encuentro destacado fue con el experimentado guardameta, Keylor Navas, quien milita en el París Saint-Germain de Francia. Lo que sorprende es que no existió ninguna fotografía de la reunión con Navas, como si existieron con los demás futbolistas..

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, fue consultado por esto y respondió: “Son preguntas muy subjetivas que no sabría contestarte, una vez más, nos quedamos en cosas que no agregan valor, las que agregan valor es de lo que hay que conversar“.

¿Por qué no hay fotografía de Keylor Navas y Gustavo Alfaro?

Luego del enojo, Maroto destacó que no ocurrió simplemente porque no se pleneó, pero que está todo bien: “Se reunió con Keylor, más allá de si se tomó la foto o no se la tomó, cuando se haga la lista final nos daremos cuenta del resultado”.

La gira de Alfaro abarcó diversos países como Francia, Reino Unido, Escocia, Bélgica y Grecia, y fue respaldada por el Comité Ejecutivo como una medida para fortalecer la relación día a día entre el entrenador y los jugadores. La expectativa es que estos encuentros contribuyan al buen desempeño del equipo en los próximos compromisos internacionales.

¿Con qué otros jugadores se reunió Gustavo Alfaro en Europa?

Además de verse con Keylor Navas, Alfaro se reunió con otros cinco legionarios costarricenses: Brandon Aguilera, Kenneth Vargas, Jossimar Alcócer, Álvaro Zamora, Jewison Bennette, y se esperaba el encuentro con Ronald Matarrita, aunque no se ha informado si este se concretó.

