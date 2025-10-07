Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Piojo Herrera en jaque: Costa Rica se muestra terminante sobre el futuro del DT a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Miguel Herrera con un panorama muy complicado en La Sele y desde Costa Rica fueron contundentes con el mexicano.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
© Selección Costa RicaMiguel Herrera con la Selección de Costa Rica

A pocos días de que Costa Rica dispute una doble jornada crucial en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Honduras y Nicaragua, el ambiente alrededor de Miguel Herrera se ha tornado tenso.

El entrenador mexicano enfrenta un panorama complicado, con dudas sobre su continuidad y la presión de obtener resultados inmediatos para mantener la estabilidad del proyecto en la Selección de Costa Rica.

“El nuevo número 10”: el Piojo Herrera ya definió quién se quedará con la camiseta de Brandon Aguilera en Costa Rica

ver también

“El nuevo número 10”: el Piojo Herrera ya definió quién se quedará con la camiseta de Brandon Aguilera en Costa Rica

Desde Costa Rica son contundentes sobre el futuro de Miguel Herrera en La Sele

Desde Fútbol Centroamérica se realizó una encuesta en la fan page de Dale Ticos para medir el pulso de la afición costarricense respecto al presente de la Selección y el trabajo de Miguel “Piojo” Herrera.

Publicidad

Esta consulta planteaba un escenario claro: ¿Qué debería pasar con el entrenador si Costa Rica no logra sumar al menos cuatro puntos ante Honduras y Nicaragua?

Los resultados fueron contundentes. El 49 % de los aficionados consideró que el técnico debería ser despedido, mientras que un 20 % opinó que debería renunciar por cuenta propia. En contraste, un 31 % sostuvo que ya es muy tarde para un cambio y que debería quedarse hasta el final del proceso.

Publicidad
Encuesta realizada en Dale Ticos – Costa Rica / Facebook

Encuesta realizada en Dale Ticos – Costa Rica / Facebook

Dicha encuesta refleja el descontento y la presión que enfrenta el estratega mexicano a pocos días de dos compromisos decisivos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Honduras y Nicaragua.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Inteligencia Artificial predice el resultado de Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial 2026
Fútbol Internacional

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias al Mundial 2026

Honduras recibe la advertencia de Alex López para jugar con Costa Rica
Honduras

Honduras recibe la advertencia de Alex López para jugar con Costa Rica

Goleador de La Sele Sub-16 y primo de Campbell: así juega Akenai Samuels
Costa Rica

Goleador de La Sele Sub-16 y primo de Campbell: así juega Akenai Samuels

El Salvador sin palabras por la respuesta de Bolillo Gómez sobre Panamá
El Salvador

El Salvador sin palabras por la respuesta de Bolillo Gómez sobre Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo