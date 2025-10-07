Piojo Herrera en jaque: Costa Rica se muestra terminante sobre el futuro del DT a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

A pocos días de que Costa Rica dispute una doble jornada crucial en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Honduras y Nicaragua, el ambiente alrededor de Miguel Herrera se ha tornado tenso.

El entrenador mexicano enfrenta un panorama complicado, con dudas sobre su continuidad y la presión de obtener resultados inmediatos para mantener la estabilidad del proyecto en la Selección de Costa Rica.

Desde Costa Rica son contundentes sobre el futuro de Miguel Herrera en La Sele

Desde Fútbol Centroamérica se realizó una encuesta en la fan page de Dale Ticos para medir el pulso de la afición costarricense respecto al presente de la Selección y el trabajo de Miguel “Piojo” Herrera.

Esta consulta planteaba un escenario claro: ¿Qué debería pasar con el entrenador si Costa Rica no logra sumar al menos cuatro puntos ante Honduras y Nicaragua?

Los resultados fueron contundentes. El 49 % de los aficionados consideró que el técnico debería ser despedido, mientras que un 20 % opinó que debería renunciar por cuenta propia. En contraste, un 31 % sostuvo que ya es muy tarde para un cambio y que debería quedarse hasta el final del proceso.

Dicha encuesta refleja el descontento y la presión que enfrenta el estratega mexicano a pocos días de dos compromisos decisivos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Honduras y Nicaragua.