“Confirmado”: en Saprissa ya tienen definida la fecha del regreso de Fidel Escobar tras cuatro meses sin jugar

En Deportivo Saprissa hay fechas que se esperan como finales. Y después de cuatro meses de incertidumbre, idas y vueltas y una larga recuperación, finalmente llegó la noticia que todo el entorno morado quería escuchar. Fidel Escobar ya tiene día marcado para su regreso.

El defensor panameño estuvo fuera de las canchas por una lesión lumbar que lo obligó incluso a pasar por el quirófano. Una hernia discal en la espalda lo dejó al margen durante meses, en un proceso que no solo fue físico, sino también mental. El central tuvo que frenar por completo, enfocarse en su recuperación y esperar el momento indicado para volver.

Durante ese tiempo, Saprissa sintió su ausencia. No solo por lo que aporta en defensa, sino por su liderazgo dentro del campo. Hernán Medford tuvo que rearmar la zaga y encontrar soluciones mientras uno de sus pilares seguía trabajando en silencio.

¿Cuánfo vuelve a jugar Fidel Escobar?

Pero ahora todo cambió. Según informó el periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba: “El regreso ya es un hecho y tiene fecha exacta. Fidel Escobar volverá a jugar este 12 de abril de 2026, en el partido entre Saprissa y Liberia. Confirmado”.

Fidel Escobar volvería contra Liberia.

En tono paródico, en Saprissa ya tacharon los días en el calendario como si fuera cuenta regresiva para una final. Porque después de tanto tiempo sin uno de sus referentes, su vuelta se vive como un fichaje de última hora en pleno cierre del torneo.

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La gran incógnita ahora pasa por cómo será su retorno. Si arrancará desde el inicio o si Medford lo llevará de a poco, entendiendo el tiempo que estuvo fuera. Lo que está claro es que su presencia vuelve a darle peso a una defensa que lo necesitaba.

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En Tibás respiran. No porque todo esté resuelto, sino porque recuperan a una pieza clave justo cuando el torneo empieza a apretar. Y en este tipo de momentos, tener a Fidel Escobar disponible puede marcar la diferencia.

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Datos Claves

El defensor panameño Fidel Escobar regresará a las canchas el próximo 12 de abril de 2026 .

regresará a las canchas el próximo . El jugador de Saprissa superó una hernia discal lumbar que requirió una intervención quirúrgica.

superó una lumbar que requirió una intervención quirúrgica. El retorno del central ocurrirá oficialmente en el partido programado contra el equipo de Liberia.