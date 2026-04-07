Dos renovaciones y tres salidas en Saprissa: estas serían las primeras víctimas de la limpieza de Hernán Medford

La gerencia deportiva del Deportivo Saprissa y el cuerpo técnico comandado por Hernán Medford ya comienzan a trazar la hoja de ruta para la próxima temporada.

Este martes, el reconocido periodista y especialista en fichajes Kevin Jiménez analizó a fondo la situación de los cinco jugadores del “Monstruo” que finalizan su contrato al término del actual Torneo Clausura 2026: Mariano Torres, Ricardo Blanco, Deyver Vega, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

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Renovaciones en proceso

El caso que está más cerca de definirse es el de Ariel Rodríguez. El experimentado atacante de 36 años ya alcanzó un acuerdo verbal con la dirigencia tibaseña para extender su vínculo por un año más.

Antes de pensar en el retiro, el “Samurai” tiene entre ceja y ceja superar el mítico récord de Evaristo Coronado para convertirse en el máximo goleador en toda la historia de la institución.

Ariel Rodríguez no se va a ningún lado (Saprissa).

Por su parte, el capitán Mariano Torres tiene su destino en sus propias manos. Está claro que el deseo de todo el saprissismo, incluidos los altos directivos, es que el argentino continúe dictando los tiempos en el mediocampo.

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Sin embargo, a sus 38 años, Mariano se toma las cosas con serenidad: esperará a que finalice el Clausura 2026 para evaluar si se siente bien desde lo físico para seguir aportándole exigencia al club con el que tantos títulos ya celebró. A pesar del misterio, la opinión de Kevin Jiménez es que el ídolo morado terminará estampando su firma para una renovación.

Mariano Torres aún no define su futuro (ESPN).

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Las tres posibles salidas

Los casos restantes se enfrentan a un panorama mucho más complicado. Por un lado está el extremo Marvin Loría, quien tiene todos los boletos para convertirse en la primera baja oficial del equipo de Medford al finalizar la temporada.

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Marginado en el banquillo (ha jugado apenas un minuto en todo el torneo) y fuertemente resistido por la grada, su ciclo parece agotado. “Loría en Saprissa no va a seguir, es algo obvio”, sentenció de forma contundente el periodista.

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Loría no seguiría en el Monstruo (Saprissa).

Luego está el caso del lateral derecho Ricardo Blanco. El lateral derecho de 36 años superó un auténtico martirio de dos años alejado de las canchas por lesiones, logrando volver a jugar a finales de 2025 y ganándose una extensión de contrato por seis meses más.

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Sin embargo, el futuro no luce prometedor para él en Tibás. “Veo complicado lo de Ricardo Blanco, creo que más bien estos seis meses que le dieron fue un agradecimiento, no tanto por el nivel”, analizó Jiménez.

Ricardo Blanco se acerca a la salida (Saprissa).

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Por último, el comunicador le puso sus fichas a Deyver Vega como la tercera salida que vería Saprissa en el mercado de fichajes. “Creo que Deyver Vega tampoco va a continuar”, afirmó sobre el extremo, que no pisa una cancha desde agosto de 2025 debido a un rosario de problemas en su rodilla.

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Deyver Vega no renovaría con los morados (Saprissa).

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Puntos clave