Machillo Ramírez rompió el silencio: así actuará con Alejandro Bran y Kenneth Vargas tras su indisciplina en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense vive horas turbulentas tras el escándalo en el que quedaron envueltos los futbolistas del primer equipo Alejandro Bran y Kenneth Vargas, protagonistas de un acto de indisciplina que desató la indignación de los fanáticos manudos.

Puertas adentro, el club intenta manejar la situación con cautela, pero el impacto mediático y la presión de la hinchada obligan a tomar decisiones rápidas. En ese contexto, todas las miradas apuntaron a Óscar “Machillo” Ramírez, que este viernes debió marcar su postura.

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Las primeras palabras del Macho sobre Bran y Vargas

En la conferencia de prensa correspondiente a la previa del Clásico Provincial entre Alajuelense y Herediano, Machillo Ramírez fuecons ultado directamente por la situación de sus dirigidos y las medidas concretas que tomará el club respecto a su futuro. Esto fue lo que declaró el DT:

“En cuanto al camerino, creo que es la misma sensación que la vez de Motagua (indisciplina de Creichel Pérez y John Paul Ruiz): un poco de sorpresa porque creo que nos estamos jugando grandes cosas para lo que pasó, pero inmediatamente cambiando el chip y hablando con los capitanes. En este momento es importante lo de Heredia, luego habrá tiempo para con los muchachos hablar y ver qué pasó, por qué la situación. Las medidas internas ya se tomaron, ahora totalmente enfocados en lo de mañana“

Macho Ramírez habló sobre el escándalo (Teletica).

“Uno cuando está en un puesto como este tiene que entender que está con seres humanos, y que no tiene el control de la vida privada de ellos y cada quien tiene su libre albedrío. Uno recalca mucho el tema de la responsabilidad y el descanso, de hecho ayer hablaba con Creichel Pérez, creo que la respuesta de él ante una situación así ha sido la buena, entendió y recapacitó. En estos momentos es un muchacho diferente, creo que lo marcó la situación. Ahora verlo con ellos, cuando esté todo el grupo hablar con ellos cosas que ya se han hablado. Con Bran he tenido más cercanía por el hecho de que no jugaba y hablamos varios temas en su momento. En estos momentos no puedo decir por qué lo hizo, no he hablado con él“

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¿Qué pasó con Bran y Kenneth Vargas?

El detonante del conflicto ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando Alejandro Bran se vio involucrado en un altercado en el condominio donde reside, ubicado en el distrito Merced, en San José.

El mediocampista rojinegro llegó a altas horas de la noche generando disturbios que alertaron a los vecinos y a la seguridad privada del lugar, lo que derivó en la intervención de la Fuerza Pública.

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La situación escaló rápidamente: Bran llegó a ser esposado por la policía en el parqueo residencial, aunque finalmente no fue detenido. “Usted está drogado”, le recriminó uno de los oficiales, según se escucha en un video que se viralizó en redes sociales. “Voy para el calabozo y no me interesa, vea cómo se lo digo en su cara”, fue la respuesta desafiante del jugador.

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El episodio también salpicó a Kenneth Vargas, actualmente lesionado, quien esa misma noche fue fotografiado junto a Bran en un bar, aunque no estaba presente al momento del altercado.

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Este viernes, ninguno de los dos se entrenó con el resto del plantel, aunque sí debieron presentarse para ofrecer disculpas cara a cara. Ambos quedaron apartados del primer equipo hasta nuevo aviso.