El fútbol como en la vida se trata siempre de una superación constante. Poder hacerlo como extranjero le agrega un plus a todo ese esfuerzo. Y en esta oportunidad desde Fútbol Centroamérica queremos resaltar a una representante de Costa Rica que jugó en Saprissa y ahora hace historia desde México.

¿Quién jugó en Saprissa, se fue mal de Costa Rica y ahora hace historia en México?

Hablamos de Amelia Valverde, exfutbolista y entrenadora costarricense. A los 18 años, ingresó a la Universidad Nacional de Costa Rica, donde obtuvo su título como preparadora física cuatro años después.

Durante este tiempo, combinó sus estudios con su carrera deportiva en la Primera División Femenina de Costa Rica, representando a los equipos de Flores de Heredia (ahora Club Sport Herediano) y Saprissa, demostrando su compromiso tanto en el ámbito académico como en el futbolístico.

Amelia Valverde / Monterrey

Tener que salir de Costa Rica donde no es fácil para las mujeres hacerse un lugar en el deporte como el fútbol no fue algo sencillo para Amelia Valverde. Pero gracias a su determinación y esfuerzo, pudo encontrar su revancha en México.

La revancha que le dio México a Amelia Valverde

Amelia Valverde hoy con 37 años de edad, se convirtió en la primera estratega en lograr un bicampeonato en la Liga MX Femenil con las Rayadas de Monterrey. Bajo su dirección, el equipo alzó el título del Clausura 2024 tras vencer al América y defendió su corona en el Apertura 2024 superando a Tigres en una intensa final.

Amelia Valverde / Monterrey

En poco más de un año al frente de Monterrey, Valverde ha transformado al equipo en un contendiente constante. Además de los títulos de liga, dirigió a las Rayadas en 52 encuentros oficiales, alcanzando 34 victorias.

Amelia Valverde: “Estoy dando un paso al frente”

“ Hoy la vida, me dice que sí, que podemos venir y hacer algo diferente que con el trabajo. Me siento muy orgullosa, y no solamente de ser la primera mujer, que soy costarricense, que soy centroamericana y que estoy dando un paso al frente pro las mujeres de mi zona, de mi región, por las mujeres que luchamos como usted, que es minoría en esta sala, por estar en el deporte “, afirmó Amelia Valverde.

“Llegué diez días antes de que el torneo empezara, ni siquiera pude dirigir el primer partido, el torneo pasado es maravilloso. No escogería el de hoy, lo que sí es que hoy escribimos historia“, sentenció Amelia Valverde.

