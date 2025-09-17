Es tendencia:
Bryan Oviedo necesitó sólo tres palabras para decir todo lo que piensa de Alajuelense tras ser echado y Celso Borges quedó en el medio

Bryan Oviedo no salió de la mejor manera de Alajuelense y tras enfrentarse de nuevo en el terreno de juego quiso dejar un mensaje.

Por Marcial Martínez

Bryan Oviedo no necesitó extenderse demasiado para dejar claro lo que sentía tras su salida de la Liga Deportiva Alajuelense. Con sólo tres palabras “Los equipos pasan“, resumió su postura respecto a un ciclo que terminó de manera abrupta en el club rojinegro.

El mensaje, compartido junto a Celso Borges, refleja cómo a pesar de los cambios, de los desencuentros y de las decisiones dirigenciales, el fútbol también se trata de vínculos personales que permanecen más allá de la camiseta que se vista.

Mensaje entre Bryan Oviedo y Celso Borges tras compartir en Alajuelense

Tras la victoria de Alajuelense 2-0 ante San Carlos, una de las postales que dejó el encuentro fue el intercambio de camisetas entre Bryan Oviedo y Celso Borges.

Ambos futbolistas, más allá de defender colores distintos, compartieron en redes sociales este gesto acompañado del mensaje: “Los equipos pasan, los amigos quedan”, reflejando el lazo que los une desde hace años.

El momento cobra aún más fuerza si se recuerda que Bryan Oviedo salió de Alajuelense en medio de una situación complicada, prácticamente decidieron no contar más con él en su momento.

Sin embargo, el respeto y la amistad con Borges permanecieron intactos, demostrando que por encima de los resultados y las instituciones, lo que realmente perdura es la relación entre los amigos que dejó el fútbol.

El camino de Bryan Oviedo por Alajuelense

En su paso por Alajuelense, Bryan Oviedo disputó 37 partidos oficiales, en los que aportó un gol, dos asistencias y siempre se destacó por su experiencia internacional al servicio del equipo rojinegro.

Su mayor logro con la institución llegó en 2024, cuando se consagró campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, sumando así un título internacional a su trayectoria.

