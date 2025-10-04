Los 23 futbolistas de la Selección de Costa Rica que hicieron historia en el Mundial de Brasil 2014 pasaron a ser considerados héroes. Varios de ellos siguen en actividad, aunque cerca de la mitad ya le puso fin a su carrera profesional.

Uno de ellos es Dave Myrie, lateral derecho que se retiró en 2022. El ex jugador inició su etapa como profesional en el Cádiz de España. Luego, llegó a Costa Rica para vestir las camisetas de Puntarenas y Alajuelense. Tiempo después deambuló por Estados Unidos y Noruega hasta asentarse en la Liga Promérica.

Dave Myrie en el Mundial 2014. (Foto: Getty Images)

Pasó por varios clubes del fútbol nacional. Su paso más destacado se dio en Herediano, donde logró dos títulos locales. También lo consiguió con Pérez Zeledón. Antes de estas conquistas, Myrie fue parte de la actuación histórica de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.

Sumó minutos en el partido más importante de La Sele en un Mundial. Ingresó en la segunda parte en la derrota por penales frente a Holanda, en el lugar de Cristian Gamboa.

¿Qué hizo Dave Myrie con el premio del Mundial de Brasil 2014?

Tiempo después, mientras transitaba la etapa final de su carrera, Myrie reconoció que los futbolistas recibieron un jugoso premio por haber alcanzado los cuartos de final en Brasil 2014. Con ese dinero, realizó una compra estratégica que le permite ganar dinero sin prácticamente trabajar.

“Traté de invertir el premio del mundial de la mejor manera. Uno en esta vida tiene que pensar a futuro y por eso compré varias propiedades, me hice una casa, ayudé a mi familia en un negocio y compré varios apartamentos para rentarlos. En estos momentos nos damos cuenta de la importancia de tener ahorros y de saber pensar bien las cosas. Fue una de las mejores opciones que he tomado”, le dijo a ESPN.