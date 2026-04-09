Mientras Harry Kane gana $25 millones como figura de Inglaterra, esto cobra el futbolista mejor pagado de la Selección de Costa Rica

El fútbol siempre ofrece comparaciones que dicen más que cualquier análisis táctico. Y esta vez, el contexto lo pone perfecto sobre la mesa. Inglaterra y Costa Rica se enfrentarán en un amistoso el próximo 10 de junio en Orlando, un duelo que promete espectáculo, pero también deja al descubierto dos realidades completamente distintas.

De un lado estará Harry Kane, capitán de Inglaterra y una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El delantero del Bayern Múnich no solo lidera dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Su salario anual ronda los 25 millones de euros, una cifra que lo ubica entre los futbolistas mejor pagados del planeta.

Del otro lado aparece Costa Rica, con una nueva generación que busca consolidarse después del fracaso de la no clasificación al Mundial 2026. Y dentro de ese grupo, Manfred Ugalde se posiciona como una de las principales figuras.

¿Cuánto gana Manfred Ugalde en Spartak de Moscú?

El atacante del Spartak de Moscú es hoy el jugador mejor remunerado de la Selección, con un ingreso cercano a 1.2 millones de euros por año. La diferencia es abismal.

Manfred Ugalde gana 1.2 millones de euros anuales. (Getty Images)

En tono paródico, no es solo un amistoso entre selecciones, es casi un choque entre dos mundos. Uno donde los números se cuentan en decenas de millones y otro donde cada paso en Europa todavía se construye con paciencia.

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Pero más allá del contraste económico, el duelo también expone dos momentos distintos. Inglaterra llega como potencia consolidada, con jugadores en la élite absoluta. Costa Rica, en cambio, está en pleno recambio, apostando por talento joven que intenta abrirse camino en ligas competitivas.

ver también Ronald González lo confirmó: Fedefútbol cumple con el pedido del Bocha Batista para los amistosos contra Inglaterra y Colombia

El 10 de junio será una nueva oportunidad para medir distancias. No solo en lo deportivo, sino también en lo estructural. Porque mientras Kane representa la cima del fútbol mundial, Ugalde encarna el presente y el futuro de una Selección que quiere volver a competir al más alto nivel.

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Datos Claves

Inglaterra y Costa Rica jugarán un partido amistoso el 10 de junio en Orlando.

jugarán un partido amistoso el en Orlando. Harry Kane percibe un salario anual aproximado de 25 millones de euros en Bayern.

percibe un salario anual aproximado de en Bayern. Manfred Ugalde gana cerca de 1.2 millones de euros anuales en el Spartak de Moscú.