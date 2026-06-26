“Un nuevo récord”: FIFA hace oficial la noticia que expone a Panamá tras quedar eliminada del Mundial 2026

A las puertas de cerrar su participación en el Mundial 2026 frente a Inglaterra, la Selección de Panamá quedó expuesta por una brutal estadística de la FIFA.

Panamá todavía está a tiempo de mejorar su situación para evitar cargar con el mote de la peor selección del Mundial 2026. Si bien las derrotas por 1-0 frente a Ghana y Croacia la dejaron eliminada, este sábado jugará frente a Inglaterra su último partido del Grupo L con el objetivo de puntuar por primera vez en una Copa del Mundo.

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La Marea Roja marcha última con cero unidades y una diferencia de gol de -2 que mejora notoria y parcialmente el -9 de su primera participación, en Rusia 2018. Cifra engrosada por la recordada derrota 1-6 precisamente frente a los Three Lions, que mañana saldrán a buscar el triunfo para despegarse los ghaneses, que también tienen 4 puntos, y asegurar el liderato.

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Sin embargo, ni este ni la prematura debacle en fase de grupos son datos negativos los que tienen a los dirigidos por Thomas Christiansen peleando por evitar ser el elenco más flojo del certamen.

Panamá es la única selección que no anotó un gol en el Mundial 2026

De los 48 países compitiendo en este momento en el Mundial, Panamá es el único que no ha anotado un gol. Lo cual no solo deja en evidencia a sus delanteros, Cecilio Waterman, José Fajardo, Azarías Londoño, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez, quienes han tenido más o menos minutos en las dos primeras fechas, sino también a la escasa generación de jugadas de peligro del equipo.

Según destacó la FIFA en sus redes sociales, ya se han anotado 173 goles. Un récord esperable por el aumento de cupos. Pero, a falta de doce juegos para que finalice la primera ronda, ninguno es de los centroamericanos.

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Las otras selecciones que tampoco han puntuado: Túnez, Haití (las únicas que ya no pueden hacerlo), Jordania, Irak y Uzbekistán, por lo menos inflaron la red en al menos una ocasión. Lo cual le pone una presión extra a los canaleros para el duelo con Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Si los centroamericanos no lograr batir a Jordan Pickford, el único gol del país en una Copa del Mundo seguirá siendo el de Felipe Baloy en la mencionada derrota 1-6 frente a los ingleses del 14 de junio de 2018. Al partido siguiente, Panamá cayó 1-2 contra Túnez, aunque el tanto que abrió el marcador en su favor lo hizo el zaguero Yassine Meriah en contra.