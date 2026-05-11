“Terminó contrato”: Johan Venegas dejó de ser jugador de Cartaginés y este es el panorama de su futuro

Tras la eliminación brumosa, se confirmó que Johan Venegas finalizó su vínculo contractual con el Cartaginés y, de momento, no existen conversaciones para su renovación.

Luego de casi tres meses alejado de las canchas a causa de una lesión, Johan Venegas volvió a sumar minutos oficiales con el uniforme del Club Sport Cartaginés.

El experimentado delantero de 37 años ingresó en el complemento de la semifinal de vuelta ante el Herediano como la gran apuesta del técnico Amarini Villatoro, quien buscaba ir con todo al ataque para revertir la serie en el Estadio Carlos Alvarado.

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Sin embargo, el atacante no logró pesar ante la firme defensa florense y el 0-0 se mantuvo inamovible hasta el pitazo final, decretando la eliminación del cuadro blanquiazul. Este amargo empate podría haber marcado la despedida definitiva de Venegas de la Vieja Metrópoli.

“Johan Venegas terminó contrato”

Este lunes, Kevin Jiménez llamó la atención de los fanáticos brumosos al revelar la situación actual del goleador con pasado en Saprissa y Alajuelense. Durante la emisión de su programa Seguimos, el periodista advirtió: “Johan Venegas terminó contrato”.

Pese al peso de su jerarquía, por ahora la directiva del Cartaginés no ha realizado movimientos concretos para asegurar la continuidad del atacante, quien registra un total de 10 goles en 34 partidos disputados como brumoso. “De momento no hay conversaciones para renovar. Se van a reunir hoy”, detalló Jiménez.

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Bajo este escenario, Venegas se sentará en las próximas horas frente a los jerarcas de la institución para discutir su futuro, pero lo hará sin ninguna obligación de firmar un nuevo acuerdo, ya que técnicamente es un agente libre.

Johan Venegas finalizó contrato con el equipo de Amarini Villatoro (Piedra Photo).

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Aunque es muy probable que los dirigentes del Cartaginés tengan la prioridad sobre la mesa en la disputa por sus servicios, el veterano futbolista tiene total libertad para escuchar, evaluar y aceptar cualquier otra oferta que lo seduzca en este mercado de fichajes.

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En síntesis

Venegas terminó su contrato tras el empate ante Herediano; acumuló 10 goles en 34 partidos con la camiseta blanquiazul.

El periodista Kevin Jiménez informó que no hay negociaciones activas para renovarlo, aunque ambas partes se reunirán este lunes para definir el rumbo.

Al no tener contrato vigente, Venegas tiene total libertad para negociar con cualquier otro club si la oferta de la dirigencia cartaginesa no llega o no lo convence.