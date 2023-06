Ayer se terminó la novela sobre el futuro de Joel Campbell. El delantero fue presentado como nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Fue anunciado en las redes sociales y habló luego para contar detalles de lo que fue su llegada al club Manudo.

En un momento de la presentación, el ex Arsenal se refirió a como fue el primer acercamiento con Deportivo Saprissa. Reconoció que habló con ellos al principio, pero que las negociaciones se fueron cayendo con el pasar del tiempo. Además, se refirió a los que lo acusan de haber aceptado jugar en la Liga por cuestiones económicas.

“En abril empecé a hablar con don Joseph Joseph (presidente Alajuelense), él me hizo una propuesta y conversamos. Yo le dije a él que si yo negociaba con él era porque iba a venir acá y bueno al final fue muy fácil llegar a un acuerdo. Desde que empecé a hablar con él en abril, no volví a hablar con el otro equipo; las negociaciones ya se habían desgastado”, comenzó declarando.

Y agregó: “Para serle 100% sincero, si prefiero el dinero me hubiese ido a Arabia Saudita, yo ya no quería estar afuera, no quiero sentirme en un lugar amarrado por el dinero, a mí me gusta disfrutarlo. El mercado de Costa Rica es totalmente diferente, el dinero nunca me ha interesado … esos montos son mentira, estaría jugando en otro lado”.

Para finalizar, explicó por qué eligió volver: “Mentalmente no quiero jugar afuera, quería jugar en Costa Rica, me he peleado internamente, tengo capacidad para estar afuera, yo lo sé, yo quería paz mental, quería compartir con mi familia, no iba a cambiar mi decisión, sea como sea”.