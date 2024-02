La Liga Deportiva Alajuelense sufrió una nueva derrota en su propio terreno al caer 0-1 frente a Herediano en el Estadio Alejandro Morera Soto el sábado pasado. Sin embargo, la polémica se la terminó llevando Joel Campbell con sus declaraciones.

El experimentado delantero aseguró que el marcador no reflejaba lo acontecido en el campo de juego. En medio de los enojos de sus propios aficionados, el atacante minimizó la caída y habló del buen juego que, según él, vienen demostrando.

¿Cuál fue la declaración de Joel Campbell que causó polémica en Alajuelense?

“Herediano solo llegó una vez y metió el gol, nosotros generamos bastante pero no concretamos, eso ya no es culpa del entrenador, él no puede entrar a la cancha y hacer los goles”, expresó Campbell, desatando la controversia entre los aficionados de La Liga.

Luego, agregó que está conforme con el rendimiento que viene demostrando Alajuelense en estos encuentros: “Jugando como lo hicimos hoy (sábado) probablemente de 10 partidos ganemos 8 porque las ocasiones las creamos”.

La afirmación de Campbell de que jugando de la manera en que lo hicieron el sábado, ganarían la mayoría de los partidos, generó una reacción inmediata en las redes sociales, donde los seguidores de Alajuelense expresaron su descontento y desacuerdo con las palabras del delantero.

¿Cuáles fueron las críticas que le hicieron a Joel Campbell?

Uno de los comentarios en las redes sociales señaló: “¿Será porque en el deporte lo que importa es el resultado y no ‘si jugaron bien o no’? Ah no, de eso el compa tampoco se acuerda.”

Otro comentario destacó la perspectiva crítica hacia Campbell, no solo como jugador, sino también intelectualmente: “Lo vengo diciendo desde hace mucho, el único talento de @joel_campbell12 es pateando bola porque es muy pobre intelectualmente“.

La derrota ante Herediano y las declaraciones de Campbell han dejado a la afición de Alajuelense dividida. Existen algunos que respaldan al delantero y otros que lo atacan por su pensar. Todo esto en medio de la polémica sobre la continuidad o no de Andrés Carevic.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.