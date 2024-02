En su enfrentamiento ante el Saprissa como visitante, el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense consiguió un empate sin goles, un resultado que, si bien no es desfavorable, dista de ser el ideal que anhelaban. Joel Campbell, quien ha sido objeto de críticas en los últimos días debido a su inicio de temporada complicado, expresó su sentir al respecto.

Las tensiones externas que rodean al equipo de Alajuelense se centran principalmente en dos figuras clave: Joel Campbell y el técnico Andrés Carevic. Campbell, debido a su extensa experiencia internacional y a las altas expectativas depositadas en él, está bajo un escrutinio particularmente intenso por su rendimiento por debajo de lo esperado en este inicio de temporada.

¿Cuál fue el mensaje de Joel Campbell?

“No veo la prensa, no escucho y trato de mantenerme al margen de todo eso, no escucho lo que dicen. Me enfoco en los entrenamientos en lo de nosotros que es en la cancha, la parte externa no la podemos controlar como deportistas. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y esperamos traer buenos resultados”, dijo sobre el plano colectivo.

“Me siento feliz, es normal que la afición contraria te silbe y fallar es parte del juego, podré fallar mil veces, pero siempre lo intentaré, nunca no voy a pedir el balón y seguiré insistiendo porque es parte de mi esencia. Cada quien tiene una opinión diferente, nosotros a lo interno sabemos y lo que pasa en lo exterior no podemos gastar las fuerzas en eso.”, dijo.

Desde su llegada a Alajuelense en esta temporada, Joel Campbell ha demostrado su valía con un impresionante desempeño en el terreno de juego. Con diez goles anotados y cuatro asistencias proporcionadas hasta el momento, ha destacado como uno de los pilares ofensivos del equipo.

