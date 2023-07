La semana pasada, Ronald Gómez salió muy duro a atacar a Luis Fernando Suárez por su trabajo en la Selección de Costa Rica. El Bala lo acusó de no prepar los entrenamientos y, a su vez, apuntó a los referentes por no decirle nada debido a que se conformaban con ser convocados. Uno de los afectados fue Joel Campbell y salió a responderle.

“Desde que llegué a la Federación iba con las expectativas más altas, de conocer, de aprender cosas nuevas, pero conforme fueron pasando los entrenamientos empecé a ver que la metodología de trabajo era muy sencilla, no había nada nuevo, más bien me sorprendió la forma de los entrenamientos, con malas planificaciones”, había declarado Gómez.

Además, también dijo: “Uno llegaba a los entrenamientos y no se sabía que era lo qué se iba a realizar, no había planificación grupal; el nivel de los entrenamientos era muy bajo, eran 20 minutos de entrenamiento y pare de contar, esta selección lo que menos hacía era trabajar, los resultados fueron acorde a lo que nosotros hacíamos”.

Joel Campbell decidió no quedarse callado y habló con Columbia Deportiva: “Es lo que piensa él (Ronald Gómez), está en su derecho, yo lo veo diferente. Yo no dejó de creer que Suárez es un buen entrenador, lastimosamente no pudo continuar, no pudimos respaldarlo con resultados”.

Durante el ciclo del entrenador colombiano, el actual jugador de Alajuelense siempre se mostró a favor del trabajo del mandamás. Veremos si más referentes salen a responderle al Bala Gómez.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Costa Rica?

La Sele disputará su próximo encuentro en el marco de la venidera Fecha FIFA de septiembre. En ese sentido, podría disputar un encuentro amistoso ante alguna selección del mundo, con el propósito de calentar motores de cara a la clasificación a la Copa América 2024 y el Mundial de 2026.

¿Cuándo fue el último partido de la Selección de Costa Rica?

La Sele disputó su último encuentro en el marco de los cuartos de final de la Copa Oro 2023. El choque fue ante México, el 8 de julio de este año en el ATyT Stadium de Arlington (Texas, EEUU). El mismo acabó con derrota por 2-0, con goles de Orbelín Pineda a los 52’ y Erick Sánchez a los 87’.