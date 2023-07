Las declaraciones del exfutbolista Ronald Gómez han generado un profundo revuelo en el seno de la Selección Nacional. Ante la polémica suscitada, varios jugadores del equipo han decidido abordar la situación con respuestas y reflexiones que reflejan su compromiso con la camiseta y su visión sobre el papel del exentrenador en el fútbol costarricense.

En un ambiente de cordialidad y respeto, los jugadores han expresado su deseo de enfocarse en el presente y el futuro de la selección, más allá de las opiniones externas. Han hecho énfasis en la importancia de mantener la unidad y la cohesión del equipo, trabajando con determinación para alcanzar los objetivos planteados en el campo de juego.

Estas son algunas de las respuestas de los jugadores:

Kevin Chamorro

“Me trataron bien desde el inicio, no puedo hablar mal de nadie. Yo era un jugador que siempre tuvo a disposición a Iván Niño, a John Jairo Bodmer, excelente también. No pudimos respaldar como lo queríamos dentro del terreno de juego”.

“Yo he estado con entrenadores que pueden hacer entrenamientos cortos, tuve uno que era un balón parado, que era un tiro libre o tiro de esquina de lado a lado, es la metodología de cada entrenador y cada vez que entrenábamos lo hacíamos de buena manera porque ellos son profesionales”.

Jefry Valverde

“En relación con eso se puede decir mucho, cada uno tiene su perspectiva de las cosas, yo siempre estaré agradecido, siempre estaré al 100% por la camiseta de Costa Rica, siempre traté de demostrar, siempre estaré agradecido con Suárez y su cuerpo técnico”.

“Podrían varias, dependiendo de los partidos podía haber entrenos un poco más cortos que otros, también ahora es la actualidad, los entrenamientos son un poco más cortos, también acá, son 1:20 de trabajo intenso y lo más importante es el descanso”.

Youstin Salas

“Él lo dijo, yo no me quiero meter en ese tema, lo pasado, pasado. Estoy muy agradecido con el profe porque me dio su oportunidad. Es mejor no entrar en detalles. Él lo dijo, se respeta y ya”.



“Mejor no entrar en detalles, a mí me tocaba entrenar y jugar. Yo creo que no (eran cortos)”

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Costa Rica?

La Sele disputará su próximo encuentro en el marco de la venidera Fecha FIFA de septiembre. En ese sentido, podría disputar un encuentro amistoso ante alguna selección del mundo, con el propósito de calentar motores de cara a la clasificación a la Copa América 2024 y el Mundial de 2026.

¿Cuándo fue el último partido de la Selección de Costa Rica?

La Sele disputó su último encuentro en el marco de los cuartos de final de la Copa Oro 2023. El choque fue ante México, el 8 de julio de este año en el ATyT Stadium de Arlington (Texas, EEUU). El mismo acabó con derrota por 2-0, con goles de Orbelín Pineda a los 52’ y Erick Sánchez a los 87’.