En la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024, Herediano sufrió una goleada por 5-0 contra Pachuca en tierras costarricenses. Un resultado que lo deja prácticamente sin chances para lograr la remontada en la vuelta en México.

En medio de los memes y las críticas por esta derrota, Jafet Soto salió hablar con la prensa e hizo una fuerte autocrítica. Reconoció que no estuvieron a la altura y le pidió perdón a los aficionados por haber tenido que presenciar semejante caída de local.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la derrota de Herediano ante Pachuca?

Frente a los periodistas, Jafet Soto declaró: “Nuestra afición se merece una disculpa, no fuimos el equipo que teníamos que ser, sabíamos el rival que teníamos enfrente, un rival muy fuerte, muy duro, cometimos errores y contra equipos de este nivel, de esta calidad te la cobran como nos la cobraron con esa cantidad de goles y con esa superioridad“.

Y agregó: “Indudablemente prefiero aprender en esta etapa y prefiero que me metan cinco en esta etapa y no en otras etapas, que no hubiese podido llegar. La única forma de aprender y de superar esta etapa, es estando en esta etapa y viviendo esta etapa. Si el equipo no vive esto, si uno como presidente y como administrativo no vive esto, no aprende, teníamos rato de no llegar a estas instancias, estamos aquí aprendiendo“.

Además de esto, Soto hizo referencia a que el cambio de localía los terminó perjudicando para este encuentro. Se lo vio molesto por haber tenido que ir a jugar al Estadio Nacional y no seguir haciendo de local en el Estadio Carlos Alvarado.

“Es una realidad que nos falta nuestro estadio, estar en nuestra casa, no son excusas, es una realidad, jugar en casa es una diferencia muy marcada y muy grande, no como un Estadio Nacional, con una cancha natural, que todos manejan bien, que todos saben cómo jugarla”, expreso el presidente de Fuerza Herediana.

Por último, se refirió a las críticas que se iban a venir: “Sé que ahora nos van a dar leñazos y algunos van a disfrutar pero yo sé cual es mi realidad, mi realidad es cuartos de final, esto es como cuando usted arma un equipo de segunda división, invierte y no clasifica, es lo mismo, o cuando usted invierte en primera división y no se mete entre los cuatro”.

¿Cuándo se disputará la vuelta entre Herediano y Pachuca por Concachampions?

La vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2024 entre Herediano y Pachuca se jugará el próximo miércoles, 10 de abril, a las 18:15 en el Estadio Hidalgo. Todavía rige el gol de visitante, por lo que el Team podrá pasar si saca una diferencia de 5 goles a su rival.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.