Con nombre y apellido: Jafet Soto denuncia sin filtro a un jerarca de la Fedefútbol tras la victoria de Herediano

Este sábado, el Club Sport Herediano esquivó el abismo en el Torneo Apertura 2025 al regresar al triunfo imponiéndose por 2-1 ante el siempre complicado Cartaginés de Andrés Carevic en el Estadio Carlos Alvarado.

Los tres puntos mantienen con vida —al menos desde la matemática— a los florenses, que siguen aferrados a la ilusión de clasificar en un cierre de torneo cada vez más apretado.

ver también Pumas lo confirma: la sentencia que favorece a Keylor Navas justo antes de enfrentar a James Rodríguez

Sin embargo, más allá de la alegría por el resultado, Jafet Soto aprovechó la conferencia de prensa posterior al juego para lanzar una fuerte denuncia contra una figura de las altas esferas de la Fedefútbol: Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitrajes.

Jafet Soto apuntó sin miedo a Enrique Osses (Tigo Sports).

Jafet vs Osses

El técnico y dirigente rojiamarillo usó como detonante su disconformidad con lo que consideró un arbitraje desigual en el duelo ante los brumosos. “Solo a nosotros nos amonestó. A Cartago no le sacó ni una tarjeta, en situaciones igualitas. Creo que estamos pagando el mes que se fue Osses para el Mundial Sub-20 a Chile. Eso tenemos que verlo en el Comité Ejecutivo, indudablemente”, disparó el bicampeón nacional.

Jafet también recordó otro episodio reciente, esta vez acaecido en la derrota 3-1 ante Alajuelense: “El gol que nos mete la Liga en el penal no es tiro de esquina, es saque de puerta, y al señor le dicen en el VAR. Así que creo que otra vez vamos a tener que pedir los audios del VAR al señor… yo estoy presionado, pues ahora creo que el señor Osses también necesita un poquito de presión, porque hay situaciones en las que hay que salir de la comodidad del VAR”.

Publicidad

Publicidad

Jafet Soto no perdonó al presidentre de la Comisión de Arbitraje (Tigo Sports).

“Lo hablé con el presidente de la Federación (Osael Maroto) lo de los arbitrajes contra nosotros. Ya nos tenemos que pellizcar, porque a punta de faltitas se van viendo cosas que no me gustan, y seguiré. No me quito”, advirtió el caudillo herediano, de enorme influencia dentro de los pasillos del ente rector del fútbol costarricense.

Publicidad

¿Jafet apunta a la presidencia?

“Seguiré queriendo mejorar esto, donde estoy ahora o donde pueda estar más adelante. Tiene que presionarse un poquito, hay cierta comodidad que no me está gustando. Hay ciertos equipos que tienen miedo, yo no tengo ningún miedo”, añadió el mandamás del Team, volviendo a dejar entrever que le está dando vueltas a la idea de escalar en la estructura administrativa de la Fedefútbol.

Publicidad

Por último, el discurso de Jafet fue cerrando con una frase cargada de veneno: “Hay que exigirle. Yo no le debo nada a nadie, entonces voy de frente. Ya tenía el buche lleno, pero perdiendo es muy difícil hablar, así que me lo he guardado mucho”, concluyó, dejando a Enrique Osses, ex árbitro internacional de 51 años y origen chileno, en el centro de la polémica.

Publicidad

ver también ¿Herediano sigue con vida? Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Nombrado por la Fedefútbol en febrero de 2025 en reemplazo de Horacio Elizondo, el dirigente ahora se enfrentará a una de sus primeras tormentas mediáticas desde que asumió el cargo.