Jafet Soto negocia otra venta: el futbolista de Herediano que entra en los planes de un club de la MLS

Una de las grandes promesas de Herediano está en los planes de un club de la MLS y ya negocian por una futura venta.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto negociará con un equipo de la MLS.

En medio de la agitada semana que vive el Club Sport Herediano por el cambio en su banquillo, la dirigencia florense también trabaja en otro frente: el mercado de fichajes. Y es que desde la MLS han puesto la mirada en una de las jóvenes promesas rojiamarillas, cuyo rendimiento reciente ha despertado el interés para concretar una compra definitiva.

La negociación la lidera el gerente general Jafet Soto, quien ya está en conversaciones con un club estadounidense para definir los detalles de la transacción. Según se conoció, el acuerdo podría cerrarse en cuestión de días y significaría una importante inyección económica para la institución, además de abrirle al jugador una nueva etapa en su carrera profesional.

¿Cuál es el futbolista de Herediano que podría ser comprado por un club de la MLS?

El protagonista de esta historia es Andy Rojas, delantero costarricense de 20 años, quien a principio de este año fue cedido al New York Red Bulls II hasta diciembre de 2025.

Su gran desempeño en el equipo filial lo llevó a dar el salto al primer equipo, donde esta semana vivirá un momento especial: será titular ante Juárez en la Leagues Cup, su debut oficial con la escuadra principal.

Andy Rojas podría ser comprado por el New York Red Bull.

El interés de los Red Bulls ahora apunta a comprar la ficha de Rojas a Herediano, lo que convertiría su paso por la MLS en un movimiento permanente. Para el futbolista, sería la consolidación de un año de crecimiento acelerado; para el “Team”, otra muestra de su capacidad para exportar talento al extranjero.

Herediano pasa la página tras la salida de Pablo Salazar y anuncia a su nuevo DT: debutará contra Alajuelense

Herediano pasa la página tras la salida de Pablo Salazar y anuncia a su nuevo DT: debutará contra Alajuelense

Mientras el club define a su nuevo técnico, Jafet Soto parece decidido a cerrar también este negocio, que podría ser uno de los movimientos más relevantes del mercado para el fútbol costarricense en 2025.

