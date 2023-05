Este domingo, los ánimos quedaron más agitados que nunca luego del juego entre Saprissa y Herediano, partido de semifinal que definió al rival de Alajuelense en la Final de Segunda Fase; Saprissa se impuso con facilidad y dejó tendido al Team con marcador global de 4 por 1.

Pero como en estas instacias hay de todo, no faltó la polémica dentro y fuera de la cancha y el protagonista no es ningún desconocido, se trata de alguien que está presente siempre en las más airadas polémicas del Herediano, Jafet Soto.

La polémica en boca de Jafet Soto

En esta ocasión, el lider rojiamarillo realizó un comentario que sin lugar a dudas, iba dirigido a David Guzmán, a quien le ha dedicado fuertes comentarios, luego de que el volante morado criticara, días atrás, la gramilla del estadio Colleya Fonseca, sede interina de los florenses.

“Lo que está en la cancha, pasa en la cancha, los que jugamos fútbol y sabemos y tuvimos la oportunidad de jugar fútbol a grandes niveles y no salir aplaudidos por 17 mil aficionados sino salimos apaudidos por 80-100 mil aficionados en un estadio, pues podemos hablar con mucha autoridad de lo que pasa en la cancha y se queda en la cancha, no los que se vanaglorian con 10 mil, con 12 mil” expresó textualmente el jerarca herediano.

Jafet le respondio así a David Guzman, luego de que, a mitad del partido, el jugador le dijera con señas a Soto “esto es Saprissa”, momento donde los morados estaban pletóricos de emoción por el triunfo momentáneo.

Estos roces nacieron cuando el contensión del Saprissa, David Guzmán criticó la superficie del reducto herediano, diciendo: “No es una cancha bonita para jugar. Han pasado muchísimas cosas durante muchísimos años ahí, nosotros ya lo sabemos manejar y creo que al final tenemos que ser inteligentes, hacer nuestro fútbol para no pensar lo que pueda suceder ahí“

Ante esto, Jafet Soto contestó: “Habla mucho del estadio, pero dónde ha jugado David Guzmán, solo aquí y en la MLS. Yo no lo he visto jugando en el Azteca por ejemplo (…) está hablando mucho, pero esto es lo que hay en Costa Rica. Aquí ha venido a jugar contra Guadalupe y ante otros equipos que han utilizado este estadio y yo no sé quién es David Guzmán. No lo sé, yo no lo sé y lo veo que habla mucho“

Luego los medios de comunicación buscaron una respuesta de Guzmán y solo respondió: “Estoy en Saprissa, no hablo de los demás”