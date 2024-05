El entrenador del PSG indignó a todos no sólo por dejar a Keylor Navas en el banco sino también por su respuesta posterior.

Luis Enrique quedó en el centro de la despedida de Kylian Mbappé y Keylor Navas del Parque de los Príncipes. El entrenador de PSG decidió dejar al portero tico en el banco de suplentes, a pesar de no contar con Giuanluigi Donnarumma, y se inclinó por darle la titularidad a Arnau Tenas. Esto generó malestar en París, ya que se tomó como una falta de respeto, y así lo hizo saber el propio Mbappé, que en su gol fue a abrazarse con el guardameta costarricense.

Una vez finalizado el encuentro, que fue derrota 1-3 del PSG contra el Toulouse, y de los festejos por la obtención de la Ligue 1 que ya se había consumado la fecha anterior, Luis Enrique fue consultado por la situación que se vivió con Keylor Navas y su respuesta resultó, cuanto menos, sorpresiva.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre la suplencia de Keylor Navas?

“¿Keylor? Yo no he tenido ninguna noticia de que era su último partido en el Parque de los Príncipes. Entonces, tomo las decisiones en función de lo que considero mejor para el equipo”, dijo el asturiano, algo muy difícil de creer, pues Keylor Navas se encargó de despedirse a través de sus redes sociales el día anterior al partido.

Luis Enrique – DT PSG

El mensaje de despedida de Keylor Navas

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, expresó Keylor Navas en su cuenta de Instagram.

Keylor Navas – PSG

La dedicatoria de Mbappé a Keylor Navas

Tras marcar el 1-0 en el Parque de los Príncipes, Mbappé fue corriendo inmediatamente a abrazar a Keylor Navas, lo que se entendió como un gesto de solidaridad con su amigo y también una forma de exponer a Luis Enrique ante la decisión de no dejar que la leyenda de Costa Rica se despidiera de la afición bajo los tres palos del PSG.