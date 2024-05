Keylor Navas confirmó hoy lo que era un secreto a voces y es que ya no seguirá siendo parte del Paris Saint Germain, luego que finalice su contrato dentro de unas semanas, mensaje que pegó en varios futbolistas y de talla mundial, tales son los casos de Sergio Ramos y Kylian Mbappé.

Tanto Ramos, como Mbappé no tardaron en reaccionar a la publicación del portero costarricense, en el que dejaron claro una cosa, que Navas es el número uno, una auténtica leyenda, que queda demostrado con sus actuaciones y títulos logrados en su carrera

El mensaje de Sergio Ramos

Como ya es sabido, Ramos es uno de los mejores amigos de Navas, relación la cual se forjó cuando ambos estuvieron en el Real Madrid y siguió cuando coincidieron en el PSG, incluso el histórico defensor fue de vacaciones a Costa Rica junto al portero y no dudó en elogiarlo.

“…Number one (El número uno)” fue el corto, pero contundente mensaje de Ramos, quien no dudó en calificar al costarricense y esto a pesar que en el PSG jugó más con Gianluigi Donnarumma, quien era elegido por encima del tico.

El mensaje de Kylian Mbappé

Uno que sorprendió con su reacción fue Kylian Mbappé, quien ayer confirmó que tampoco estará en el PSG y con el anuncio de Keylor Navas también mostró su admiración por el costarricense, con el que coincidió en toda su etapa en Francia e incluso estuvieron cerca de ganar la Champions League.

“LEGEND. The real ones Will nerver forget (LEYENDA. Los verdaderos nunca se olvidan”, fueron la respuesta del delantero francés y que tuvo buena respuesta por parte de los aficionados.