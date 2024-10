El destino a veces tiene una manera irónica de recordarnos decisiones del pasado. El PSG, tras una nueva derrota en la Champions League frente al Arsenal, está viviendo uno de esos momentos en los que muchos se preguntan si dejar ir a Keylor Navas fue un error que podría costar caro.

A medida que el equipo parisino tropieza en su objetivo de consolidarse como uno de los grandes de Europa, las críticas sobre el rendimiento del guardameta Gianluigi Donnarumma se intensifican, y el nombre de Navas vuelve a estar en boca de muchos, tanto en París como en Madrid.

La derrota del PSG por 2-0 ante el Arsenal en Londres no solo dejó en evidencia las debilidades del equipo dirigido por Luis Enrique, sino que también resaltó los fallos de Donnarumma en momentos clave. El italiano, quien fue fichado como el gran portero del futuro, volvió a cometer errores que le costaron caro al equipo, recordando a los aficionados parisinos aquella final de la Champions League en 2020, cuando Navas, con actuaciones estelares, los llevó a la primera y única final de su historia.

En España y Francia se habla de la venganza de Keylor Navas

Los errores recientes de Donnarumma han vuelto a encender el debate sobre si fue una buena decisión relegar a Keylor. A pesar de ser un portero con grandes cualidades, el italiano ha demostrado cierta fragilidad en partidos importantes, algo que nunca se le reprochó a Navas durante su estancia en París o en Madrid. De hecho, los hinchas parisinos han comenzado a manifestar su descontento en redes sociales, lamentando la salida del portero que alguna vez les brindó seguridad y confianza bajo los tres palos.

Medio español habla de la veganza de Keylor Navas.

El medio español Don Balón aseveró “Dembélé y Keylor Navas se vengan, Luis Enrique tiene 2 crisis y el PSG está casi fuera de octavos”. Esto porque ambos no fueron tenidos en cuenta por el entrenador español y ahora parece que les hace falta.

Luis Enrique sigue apoyando a Donnarumma

Luis Enrique, quien ha tenido que gestionar no solo la presión de mantener al PSG en la élite, sino también la gestión de egos en el vestuario, no ha dudado en defender a Donnarumma públicamente. Sin embargo, los resultados no lo acompañan, y el propio técnico asturiano se encuentra en el ojo del huracán por su planteamiento táctico frente al Arsenal.

La tensión entre el entrenador y ciertos jugadores, como Ousmane Dembélé, también ha comenzado a ser tema de discusión, con el extremo francés quedando fuera de la convocatoria por razones disciplinarias, en un momento en que el equipo extrañaba su velocidad y creatividad.