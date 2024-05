Keylor Navas disputó su último encuentro en el Parque de los Príncipes defendiendo los colores del PSG en al derrota (1-3) ante el Toulouse. Un partido que si bien en los puntos ya no significaba nada para los parisinos dado que ya habían conquistado la Ligue 1, para el costarricense pudo significar tener una oportunidad en el once titular, pero Luis Enrique decidió dejarlo en el banco de los suplentes para ser consecuente con lo que vino ocurriendo durante toda la temporada. En este contexto, el guardameta tico realizó un particular posteo a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue la publicación de Keylor Navas en sus redes?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Keylor Navas realizó una publicación de varias imágenes entre las que destacan la celebración que tuvo con sus compañeros de equipo y junto a su familia acompañado del siguiente mensaje: “Dios, familia, fútbol”.

Dicha publicación trajo como consecuencia diversos mensajes en apoyo a Keylor Navas, tomando en cuenta que el tico no recibió en el PSG las oportunidades esperadas. Sin embargo, siempre se comportó a la altura respetando a sus compañeros, afición y a la institución parisina.

¿Cuál fue el mensaje de despedida de Keylor Navas en PSG?

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió Navas a través de sus redes sociales.

Keylor Navas en el PSG no solo destacó por su talento bajo los tres palos, sino también por su intachable profesionalismo, humildad y liderazgo. Siempre se entregó al máximo en cada partido, ganándose el respeto de sus compañeros, entrenadores y la afición.