Hernán Medford sin vueltas: el pedido del DT de Herediano que pone contra las cuerdas a Jafet Soto

En medio de la polémica, Hernán Medford contó el pedido que le hizo a Jafet Soto y que pone a Herediano en jaque.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Hernán Medfor le envió un mensaje a Jafet Soto.
El Club Sport Herediano vive días de tensión alrededor de una de sus figuras más determinantes: Marcel Hernández. El delantero cubano todavía no ha renovado su contrato con el “Team” y quedará libre en los próximos meses.

Aunque ya hubo un primer acercamiento, el propio atacante reveló que rechazó la oferta inicial porque no cumplía con lo que él esperaba, lo que encendió las alarmas en la dirigencia rojiamarilla.

En medio de este panorama, apareció la voz más fuerte del camerino florense. Hernán Medford, técnico del equipo, fue consultado sobre el futuro de Hernández y no dejó lugar a dudas sobre lo que piensa. De manera frontal, el “Pelícano” dejó claro que para él el atacante debe continuar en el club.

¿Qué dijo Marcel Hernández sobre el futuro de Marcel Hernández?

“(La renovación) no me incumbe a mí. Marcel es un jugador importante, tiene que quedarse, para mí está claro; es un jugador que hace diferencia, pero no me puedo meter en eso de las negociaciones. Si me preguntan, sí tiene que quedarse”, aseguró Medford en conferencia de prensa, previa al partido de la Copa Centroamericana contra Municipal de Guatemala, que se disputará este miércoles a las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional.

Medford habló sobre la renovación de Marcel Hernández.

Las palabras del entrenador suponen un mensaje directo hacia la gerencia deportiva encabezada por Jafet Soto, quien ahora queda bajo presión para resolver la situación contractual del goleador. La postura de Medford también refleja el sentir de la afición herediana, que considera al cubano como pieza clave en las aspiraciones del club.

El logro que obtuvo Motagua en Costa Rica que deja en ridículo a Saprissa; Herediano y Alajuelense lo superaron

Mientras tanto, Hernández sigue entrenando con normalidad y siendo protagonista en el campeonato, aunque con su futuro en el aire. En el Herediano, el pedido del técnico ya está sobre la mesa y ahora la pelota la tiene la directiva.

