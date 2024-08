Hernán Medford vive un dulce momento en el banquillo del Sporting FC. El estratega costarricense ha logrado posicionar a los josefinos en la cima del Torneo de Apertura 2024, con 16 puntos en 6 jornadas disputadas. Sin embargo, no todo es maravilloso cuando el tema de la Selección de Costa Rica se pone sobre la mesa.

Este destacado desempeño lo ha llevado a ser uno de los protagonistas del fútbol nacional. En una reciente entrevista para el programa Tiempo Extra Radio, Medford analizó el presente del equipo y compartió su opinión sobre la salida de Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre la Selección de Costa Rica?

“Siempre voy a defender a los técnicos nacionales. Soy nacional y tengo derecho a defender lo nuestro, eso nadie me lo va a sacar de la cabeza. Aquí hay técnicos preparados que pueden dirigir a la Selección, pero hay que respetar las decisiones de la Federación, ellos quieren un entrenador de afuera. Alfaro tuvo un pequeño paso, no hizo nada bueno ni nada malo”, puntualizó Medford en el programa Tiempo Extra Radio en los 92.3 FM.

Hernán Medford explota contra la Fedefútbol

“No me gusta dar nombres. No tengo que decirlo porque soy entrenador, ustedes son los que deben ver los currículos. En los últimos 30 años los entrenadores nacionales han sido los más ganadores. Las estadísticas mandan. Aquí hay entrenadores muy ganadores. Defiendo lo que se puede defender”, aseveró.

¿Hernán Medford se ve como candidato en La Sele?

“No es que me gustaría, es que tengo el currículo para estar entre ellos. En estos momentos sé que no se va a dar porque es una realidad. Lean el currículo de uno, cuando lo comparan con currículos de posibles extranjeros. El trabajo profesional se maneja a base de currículos. No lo digo por decir, estoy hablando con pruebas. Revisen el currículo a ver si uno puede estar a esa altura“, finalizó.